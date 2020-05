Det er ingen tvil om at biltur og Norgesferie blir aktuelt for veldig mange i år. Med flerfoldige timer på norske landeveier, tenker vi at det må være lov å drømme seg litt bort når det gjelder bilvalg.

En stor og komfortabel SUV står nok høyt på ønskelisten hos veldig mange. Her har BMW flere gode alternativer. Velger du fra øverste hylle, går du for nye X7 – tidenes største og mest luksuriøse SUV fra merket.

Vi i Broom har testet nykommeren, og her det ingen tvil om at BMW leverer skyhøy komfort og en heftig totalpakke. Spesielt hvis du velger toppmodellen X7 M50d.

Da får du en kruttsterk dieselmotor med hele 400 hk og 760 Nm – altså mer enn nok til å klatre opp Trollstigen i voldsom fart!

Alpina er ikke kjent for å ta helt av på designfronten – selv om kreftene skulle tilsi akkurat det.

Ny toppmodell offisiell

Foretrekker du bensin, leverer BMW bilen også med sin velkjente V8-er på 4,4 liter. I X7 M50i yter den 530 hk og 750 Nm. Tross vekten på rundt 2,5 tonn – klarer bilen 0-100 km/t på 4,7 sekunder.

I Norge starter prisene på X7 M50i på drøyt 1,9 millioner kroner.

Det bør i utgangspunktet være mer enn nok i en stor SUV som X7. Det er hvertfall en tanke frem til du møter nye XB7 fra Alpina. De er et tysk tuningselskap som har spesialisert seg på BMW gjennom mange år.

Nå har de nylig sluppet sin versjon av X7. Bare basert på bildene, er det lett å drømme seg bort. For dette handler om en elegant balanse mellom rå ytelser og et diskrét, men samtidig sportslig uttrykk.

Alpina går nemlig sjelden berserk med digre spoilere og gull-lakkering. De er litt mer «jordnære» enn som så. Om vi kan kalle det det...

Her kan du kjøre virkelig langt uten å bli sliten. Massasje er naturligvis en mulighet – dersom behovet skulle melde seg.

Får over 600 hk

Alpina baserer den nye toppmodellen på X7 M50i. Det vil si at BMWs 4,4 liters V8-er legger grunnlaget for monsterkreftene.

Etter en liten runde med tryllestaven, serverer Alpina brutale 621 hk fra motoren som yter 530 hk originalt. Videre er dreiemomentet økt fra 750 Nm til 800. De er tilgjengelig fra 2.000 - 5.000 omdreininger.

Selv om XB7 faktisk har blitt en del kilo tyngre enn BMWs versjon, er bilen likevel betydelig raskere. 0-100-tiden reduseres fra 4,7 til 4,2 sekunder. Dessuten økes toppfarten til 290 km/t. Det kan være greit å notere seg, dersom du passerer Rudskogen eller Arctic Circle Raceway i løpet av sommeren.

For å toppe den hyggelige effektøkningen, har Alpina montert et nytt eksosanlegg, som skal fremme den nydelige V8-karakteren.

BMW har fått mye oppmerksomhet for de nye og gigatiske grillene sine.

Eventyr på første klasse

Selv om du får en real kraftpakke til rådighet i XB7, handler dette om mer enn motor. Alpina tenker på totalopplevelsen. Derfor kommer de med sine egne designdetaljer, som skal gi forsiktige hint om at dette ikke er noen vanlig X7.

Alpina beholder de sju setene. Disse kan naturligvis justeres individuelt, og selvfølgelig elektrisk.

De nye felgene på 23 tommer lager de selv. Det samme gjelder for den nye front- og bakfangeren. På innsiden er det også snakk om diskré endringer. På BX7 ønsker Alpina å fremme luksusfølelsen foran et gjennomsyret sportslig oppsett – med karbonfiber også videre.

Derfor finner vi lyst skinn og i det hele tatt et delikat oppsett. Dette kan naturligvis tilpasses hver enkelt kunde.

Hva den nye toppmodellen kommer til å koste er ikke kjent enda, annet enn at det blir dyrt.

Prefekt bil for Norgesferie? Ok, du trenger kanskje ikke i nærheten av alle kreftene. Men det er jo lov å akselerere relativt fort opp til fartsgrensene...

Se video av den nye drømme-SUVen her: