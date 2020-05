Politiet tror det er savnede Ørjan Solum som er funnet

Politiet sier nå at det er grunn til å tro at det er den savnede Ørjan Solum (25) som ble funnet død i en av gruvene ved Steinsås i Arendal tirsdag.

– Identifiseringsarbeidet pågår fortsatt, men vi har grunn til å tro at det er savnede som er funnet, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland i Agder politidistrikt til NTB onsdag formiddag.

Tirsdag understreket han at identiteten til mannen som ble funnet død inne i en av Steinsåsgruvene i Arendal, ikke er kjent, men at funnet blir sett i sammenheng med den savnede Ørjan Solum (25). Han ble sist sett i et boligområde like ved gruvene 25. mars.

Dødsårsaken er ikke kjent, og det er fortsatt uvisst om det ligger en kriminell handling bak.

– Mannen er sendt til Oslo universitetssykehus. Vi håper at obduksjonen kan gjennomføres allerede i dag og at vi får svar så raskt som mulig, sier Omland.