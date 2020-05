Eksperter: Dette betyr kinesisk eierskap i Norwegian

Norwegian har gjennomført kriseplanen som redder selskapet fra konkurs. Onsdag morgen meldte selskapet at de har oppfylt statens vilkår for å motta kriselån på tre milliarder kroner.

Gjennom forhandlinger har flyselskapet overbevist leasingselskaper og kreditorer om å konvertere deler av Norwegians gjeld til aksjer.

Som et resultat av dette vil leasingselskapet BOC Aviation Limited eie 12,67 prosent av aksjene i Norwegian etter kriseemisjonen. BOC står for Bank of China. Selskapet er gjennom en lang rekke selskaper eid av den kinesiske regjeringen, opplyser Norwegian i en børsmelding.

«BOC Aviation er et selskap kontrollert av Sky Splendor Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Group Investment Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Limited, som igjen er kontrollert av Central Huijin Investment Ltd, som igjen er kontrollert av China Investment Corporation, som er eid av Folkerepublikken Kina», utdyper Norwegian i børsmeldingen.

– Tiden med norske aksjonærer er forbi

For flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir kommer ikke det kinesiske eierskapet som noen overraskelse, da han allerede visste hvilke aktører Norwegian hadde forhandlet med.

– Rundt 90 prosent av Norwegian blir nå eid av utenlandske aksjonærer. Tiden hvor Norwegian er kontrollert av norske aksjonærer, er forbi, sier Elnæs.

Det er gjennom konvertering av leasingavtaler til nesten 390 millioner aksjer i Norwegian at BOC Aviation overtar 12,67 prosent av aksjene i det norske flyselskapet. Verken selskapet eller noen av dets datterselskaper har eid aksjer i Norwegian tidligere, men har hatt avtaler om leasing av fly.

Det irske leasingselskapet AerCap vil eie en enda større del av Norwegian.

– Til sammen vil disse selskapene eie i underkant av 30 prosent av Norwegian-aksjene, sier Elnæs.

– Tror det er positivt

Elnæs sier det er vanskelig å vite hvor lenge leasingselskapene vil sitte med eierskap i Norwegian, eller hva som er detaljene i deres planer. Han er imidlertid klar på at det er det finansielle aspektet som har gjort at Kina har gått inn som eier.

– De må ha tro på Norwegian og deres forretningsplan. Disse er opptatt av kroner og øre. De vil nok sitte i styret og ha en finger med i spillet for hvordan Norwegian drives, men det vil ha liten innvirkning på den daglige driften, sier Elnæs.

Med betydelig kinesisk eierskap er det lett å tenke at Norwegian vil begynne å fly til Kina. Dette avviser Elnæs.

– Det kinesiske eierskapet har overhodet ingenting med flyruter å gjøre, sier flyanalytikeren, som tror det vil være positivt for Norwegian med utenlandske aksjonærer.

– De kommer til å plassere sine folk i styret, og det tror jeg ikke er negativt. De har ekstremt høy kompetanse på det de driver med og vil være en god ressurs for Norwegian. Jeg tror det er positivt at Norwegian har fått eiere som er bunnsolide, sier Elnæs.

Advarte

Både EU og NATO har advart europeiske land mot at Kina får utnytte koronakrisen til oppkjøp av europeiske selskaper. På grunn av den økonomiske krisen har flere selskaper vært tilgjengelig på billigsalg.

– Det er veldig viktig at man er klar over at det er en reell risiko for at sårbare selskaper kan bli kjøpt opp. Situasjonen vi er i understreker at vi må jobbe intensivt, har EU-kommissær Margrethe Vestager uttalt til Financial Times.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at de geopolitiske virkningene av koronapandemien kan bli betydelige dersom økonomiske vanskeligheter gjør «allierte mer sårbare for situasjoner hvor kritisk infrastruktur blir solgt».

– Relativt tidlig under koronapandemien kom EU med en advarsel til europeiske land i forbindelse med at flere europeiske selskaper ville bli billige. Advarselen gikk på at selskaper ville stå laglig til for oppkjøp fra kinesiske selskaper, sier Henning Kristoffersen, som er spesialrådgiver i The Governance Group og forsker ved Universitetet i Oslo.

– Kan gå veldig bra

Kristoffersen peker på at Kinas eierskap i Norwegian kommer som et resultat av krav fra den norske staten.

– I dette tilfellet er det faktisk norske myndigheters krav til egenkapital hos Norwegian som fører til det kinesiske eierskapet. Selv om det ikke er gitt at kineserne sitter lenge som eiere i Norwegian, blir det alltid en diskusjon om kinesisk eierskap er positivt eller negativt, sier Kristoffersen.

Spesialrådgiveren gir eksempler på at det kan gå veldig bra med kinesiske eiere, som i Elkem og Volvo.

– Volvo har gått bedre enn noen gang etter at de fikk kinesiske eiere, og kineserne har investert stort i produksjon, forskning og utvikling ved fabrikken i Sverige.

