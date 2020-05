Her øver de med amerikanske bombefly i Norge

For første gang har amerikanske bombefly og F-35 samtrening i norsk luftrom.

Onsdag har Forsvaret med sine fire F-35 samtrening med amerikanske bombefly av typen «B-1 Lancer» i norsk luftrom.

De trener fra Ørlandet og over Luftforsvarets treningsområder i Midt-Norge.

Dette er første gang F-35 er i samtrening med amerikanske bombefly, og ifølge skvadronsjef for 332 skvadronen Ståle Nymoen betyr dette mye for Forsvaret og Luftforsvaret.

– At vi får lov til å trene med amerikanske ressurser i norsk luftrom gjør at vi kan trene på den integreringen av system, som skal fungere dersom vi får behov for det, sier han.

– Øvelsen gir god erfaring i både planlegging og gjennomføring av store operasjoner. Vi får videreutviklet egne konsepter, slik at Forsvaret og allierte kan operere bedre sammen i fremtiden.



Nyttig samtrening

Alle flytyper har sitt særskilte system. Derfor er det viktig å vite at man kan utveksle data og informasjon, og ha en dialog for at de skal være effektive som plattformer i lufta.

– At andre ressurser, som for eksempel det amerikanske forsvaret, trener her tror vi er svært nyttig. Det har sine særegenheter som vinter og arktiske forhold, mener Nymoen.

Godt kjent med kulturen

All grunntrening de norske pilotene gjør foregår i USA. Derfor er man godt kjent med det amerikanske forsvaret.

– Vi kjenner kulturen, og samarbeider lettere når det trengs, sier Nymoen.

Videre mener han at pilotene vil få en tosidig utbytte av samtreningen.

– Man får tillit til at systemene fungerer, og til hverandre, sier han.

B-1 Lancer er et strategisk bombefly, og utgjør USAs flåte av langtrekkende bombefly sammen med B-52 Stratofortress og B-2 Spirit.

Overflyging av to B-1 fra USAF. På vingene har de fire F-35 fra RNoAF TTT-skvadro. Foto: Jan Terje Hellemsbakken / Forsvaret