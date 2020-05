Nå tror NFF at barne- og ungdomsfotballen kan spille kamper igjen allerede i juli

Cornere kan bli «ulovlig».



Det kan blant annet bli konsekvensen når barne- og ungdomsfotballen får lov å drive kontaktsport i forbindelse med treninger igjen 15. juni. I dag ble det nemlig åpnet opp for det.

– Vi hadde selvfølgelig håpet å komme i gang enda raskere. Vi er også klare til å komme i gang raskere. Vi har allerede forberedt ulike faser, og vil allerede i neste uke legge fram planer for hvordan vi mener et slikt treningsregime kunne blitt. Så vi vil kunne være klare tidligere enn 15. juni, men samtidig skal vi være ydmyke overfor beslutningene til helsemyndighetene, sier breddesjef Alf Hansen i Norges Fotballforbund.

Ifølge han har Norges Fotballforbund de siste ukene kartlagt og gjort analyser i aldersbestemt fotball for å finne ut hvilke smittevernstiltak som bør gjøres når fotballen ruller igjen.

Håpet er at det allerede i neste uke skal gå ut informasjon til klubbene om hvilke smittevernstiltak som skal gjelde fra 15. juni.

– Vår foreløpige analyse viser at den største kontakten er når man samles rundt vannflasker og ved aktivitetsskifter. Det forteller oss at det største ansvaret på å ha gode rammer for smittevern ikke nødvendigvis skjer når spillerne er på banen, men ved alt rundt, sier Hansen.

Derfor kan det bli tilpasninger på regelverket i slike situasjoner.

– I tillegg må vi kanskje gjøre noen justeringer på selvet spillet. Det kan for eksempel være at vi ikke skal ha med cornere og den slags, sier Hansen.

På den måten vil man forhindre at spillere står oppstilt ved siden av hverandre ved såkalte faste situasjoner.

Håper på kamper allerede i juli

Selv om Norges Fotballforbund hadde sett at barne- og ungdomsfotballen kunne komme i gang tidligere enn 15. juni, ser Hansen tross alt på dagens nyheter som svært positive.

Han mener dessuten at dette nyhetene gir optimisme med tanke på å komme i gang med kamper og turneringer.

Norges Fotballforbund tror nemlig det kan skje ganske kjapt.

– Vi håper at man allerede i løpet av sommeren kan komme i gang med å spille kamper og turneringer, sier Alf Hansen.

– Dere har fått signal på at det kan bli mulig?

– Det foreløpige signalet er at vi må vente litt med det, og det forstår vi selvsagt. Men vi håper og tenker at det er viktig at vi kommer i gang med det innenfor begrensede rammer ganske kjapt. Håpet vårt er at vi kan være i gang med det allerede i juli, sier han.

Også her mener Hansen at NFF ganske kjapt kan ha klar en veileder på hvilket reglement som bør gjelde.

– Det kan gå på antall deltakere, på transport til og fra og begrensninger på større ansamlinger. Vi er klare til å lage et turneringsformat som ville gjort det mulig å gjennomføre dette ganske kjapt, mener Alf Hansen.