Thomas (39) advarer etter skrekkopplevelse på Karmøy: – Hunden hadde blod fossende ut av munnen

I forrige uke dro Thomas Helgesen fra Karmøy til den lokale leirplassen på Blikshavn med sønnen Marcus (12) og hunden Eros (7). Trioen pleier å reise på tur til naturperlen, fordi han kan slippe hunden fri i noen minutter og la han leke i bekken og ved sjøen.

Da hunden vasset rundt i bekken, endte det med store sår på både snute og labber. Det viste seg at det var knuste ølflasker som hadde vært årsaken til den smertefulle opplevelsen.

– Jeg så at bekken ble rød, og det første jeg tenkte var: «Hvor er sønnen min?!». Da jeg så at sønnen min satt på den andre siden av bekken, ble jeg først veldig lettet. Da fikk jeg øye på Eros, som hadde blod fossende ut av munnen.

I sjokk

Da 39-åringen kom hjem fra turen og vasket bilen for blod, gikk det opp for han hvor ille dette kunne endt.

– Jeg tenkte at dette ikke var akseptabelt og postet derfor bildet av bilsetet tildekket i blod på Facebook. Da jeg tok bildet, hadde jeg allerede vasket bilen en stund, men det var så mye blod at det tok lang tid å få det bort. Jeg ville advare barnefamilier og hundeiere, for dette er et sted hvor mange vil samles nå som det blir varmere. Jeg prøvde å rydde bort alt jeg så, men det kan fortsatt være farlig for barn å gå i den bekken.

Da han delte historien på Facebook, resulterte det i et massivt engasjement. I skrivende stund har over tusen mennesker delt innlegget, og store Facebook-sider som «Hund på Facebook» med 45.000 medlemmer har omtalt den triste hendelsen.

I kommentarfeltet er flere nærmest i sjokk over at noen har knust flasker i naturen på denne måten, og skriver blant annet «uakseptabel oppførsel» og «tragisk at folk ikke kan tenke seg om».

Helgesen er takknemlig for at så mange har delt innlegget, og håper at dette gjør at forsøplerne skammer seg.

SKADET: Eros hadde smerter etter hendelsen, men det går bedre nå. Foto: Privat

– Skremmende

Helgesen understreker at hunden trolig ikke får varige mén etter hendelsen, men at Eros måtte ha bandasje på labben.

– Da hunden min skjønte at han var skadet, så begynte han å hyperventilere og slikke bort blodet i ansiktet.

Rogalendingen har et nært forhold til hunden, og syns det var helt forferdelig å se ham i smerter.

Edgar Mannes, driftsenhetsleder for politiet i Haugesund og Karmøy, sier at politiet er opptatt av at folk ikke skal forsøple.

– Det er spesielt trist når forsøplingen forårsaker skader på mennesker eller dyr. Dette viser hvor viktig det er at folk rydder opp etter seg.

TRIST: Helgesen syns det er trist at noen forsøpler på denne måten. Foto: Privat

Han understreker at dette ikke er et området hvor det pleier å være ordensforstyrrelser.

– Politiet kjenner ikke til at det pleier å være problemer med fester her. Politiet er kjent med hvor folk pleier å samles i regionen og patruljerer slike steder når det er anledning til det. Ved behov så griper vi inn ved ordensforstyrrelser, forsøpling og lignende.

Ikke lov

Helgesen sier det er åpenbart at det har vært en grillfest ved leirplassen, både på steder der kommunen tillater grilling og der det ikke godtas.

På nettsidene til Karmøy kommune er det oppført strenge retningslinjer rundt grilling på området ved leirplassen.

Det står tydelig skrevet at det kun er lov å grille på markerte steder, eller på den nærliggende brygga. Kommunen har også satt opp flere søppelkasser for å forhindre forsøpling.

Siden det er et populært sted i Karmøy som mange bruker, er det svært vanskelig å finne ut hvem som har knust glassene i bekken.

Peder Christiansen, naturforvalter i Karmøy kommune, sier kommunen gjør alt de kan for at området skal være trygt og ryddig.

– Vi har blant annet installert to toppmoderne søppelkasser, som gir beskjed når de er 80 prosent fulle og dermed må tømmes. Jeg syns det er forferdelig trist og frustrerende at noen ikke har benyttet seg av disse påkostede søppelkassene. At glass ligger i en bekk kan jo være farlig.

Thomas Helgesen ønsker også å poengtere at dette er første gang han har opplevd noe lignende på området, og at han tidligere bare har hatt positive opplevelser ved leirplassen.

Skattepenger

Christiansen understreker at de aller fleste som bruker fasilitetene i området er pliktoppfyllende og rydder opp etter seg, men at du alltid vil finne det motsatte.

– Dette skjer dessverre over alt i Norge, at folk ikke klarer å rydde opp etter seg. Det er kjipt for oss som bruker tid, og ikke minst skattebetalernes penger, for å rydde opp i dette.

Naturforvalteren understreker at kommunen jevnlig er i området for vedlikehold og plenklipping, og at man da ser etter om det er noe som må fikses eller fjernes.

– Om vi ser noe, så gjør vi tiltak for å rydde opp. Glasskår i bekken er vanskelig å oppdage, fordi det er sterke strømmer. Hadde det vært lett å se glasset i vannet, hadde jo aldri denne mannen latt hunden sin bade der. Vi klarer ikke å ta alle forhåndsregler til en hver tid, men vi har gode rutiner.

Han håper at denne hendelsen ikke gjør at befolkningen vegrer seg fra å bruke det flotte området, og understreker at det er trygt å dra på tur for både dyr og mennesker.

– Vi har nylig pusset opp bryggen, som er en handicap-brygge, så folk med handicap kan bruke området og fiske der. I fjor så tok vi vekk gamle gjerder som ikke hadde noen funksjon lengre, så rådyr og lignende ikke setter seg fast.