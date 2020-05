Gir 150.000 kroner for å hindre frafall

Norges Håndballforbund bidrar med 150.000 kroner til Zuccarellostiftelsens innsamlingsaksjon for barn og unge som sliter økonomisk under koronatiden.

For et par uker siden startet Mats Zuccarello og Bjarte Myrhol en innsamlingsaksjon for barn og unge som blir økonomisk rammet av koronasituasjonen.

Flere av Norges største idrettsstjerner har bidratt til aksjonen, som har fått navnet «Comeback.» Hele 1,2 millioner kroner er allerede samlet inn.

Nå kaster også Norges Håndballforbund seg med, der 150.000 kroner skal øremerkes unge håndballspillere landet rundt.

– Hovedårsaken til at vi ønsker å bidra, er at stiftelsen har et veldig godt formå. Å hjelpe enkeltindivider rundt omkring i landet til å fortsette å drive aktivitet. Det er mange som finner det økonomisk krevende å vende tilbake til idretten i denne situasjonen, og der ønsker vi å bidra. Vi ser at landslagene våre allerede har engasjert seg, og da er det naturlig at vi i forbundet gjør det samme, sier generalsekretær i håndballforbundet, Geir Langerud til TV 2.

TV 2 har tidligere skrevet at håndballforbundet ga økonomisk støtte til klubbene som mistet inntekt på grunn av koronaepidemien. Nå vil de også bidra til å sikre rekrutteringen.

– Oppfordrer du flere forbund til å gjør det samme?

– Håndballforbundet er i en god økonomisk situasjon, så det må hvert enkelt forbund vurdere selv. Men jeg håper at idretten i fellesskap vil bidra til at barn og unge fortsetter med aktivitet også etter denne perioden, understreker han.

Daglig leder i Zuccarellostiftelsen, Kristine Alcocer-Lind, er naturligvis veldig glad for bidraget.

– Vi syns det er fantastisk at håndballforbundet ønsker å bidra til «Comeback.» Mange klubber er rause med å dekke inn treningsavgifter nå i denne utfordrende tiden, men mange klubber har nå dårlig råd etter at inntekter har falt bort som følge av covid-19. Det er inspirerende at forbundet er så fremoverlente og proaktive at de nå går inn med midler selv for å hjelpe klubbenes medlemmer, sier Alcocer-Lind til TV 2.

Tildelingen av midlene vil være søknadsbasert, og stiftelsen tar sikte på å åpne for for søknader i andre halvdel av juni – med tildelinger i september.

– Vi ønsker at barn og unge skal kunne fortsette med idretten til tross for utfordringene med covid-19. Normalt bidrar stiftelsen med midler til klubber, lag og enkeltindivider, men det er enkeltindividene Mats (Zuccarello jou.anm) brenner spesielt for. Når man er ung forstår man kanskje ikke hvorfor noen av lagkameratene spilte med ødelagt utstyr eller alltid gikk til og fra trening, men når man blir eldre, skjønner man at økonomi spilte inn og får mer forståelse for hvorfor ting var det som var, understreker hun.