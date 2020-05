Psykolog: – Sorgen over å miste et dyr kan være like stor som å miste et barn

Alle kjæledyreiere vet hvor glad man blir i dyrene sine. Når man kommer hjem fra jobb, eller bare har vært i postkassen, står hunden og logrer med hele kroppen når man kommer inn.

Kjæledyrene blir en stor og viktig del av familien, men dessverre lever de ikke like lenge som oss. Psykolog Ingvild Hurlimann-Lindseth sier den umiddelbare sorgen når et kjæledyr dør, for noen kan være like stor når man mister en hund som hvis man mister et barn.

Bunnløs sorg

En morgen i februar våknet Gørild Robertson og familien til et syn de aldri vil glemme. Deres ni år gamle dachs, Nilo, klarte plutselig ikke å gå.

Nilo (9) og matmor Gørild Robertson på en av sine mange turer sammen. Foto: Privat

– Han klarte ikke å bevege på hodet uten å pipe. Vi reiste til veterinæren med det samme, de gjorde det dem kunne. Dessverre sa veterinæren at Nilo ikke ville få et verdig liv – det ville vært fylt med smerter, sier Robertson.

Det viste seg at det firbeinte familiemedlemmet hadde fått akutt prolaps, som hadde ført til alvorlige lammelser fra ryggen og ned til bakføttene.

Få dager etter veterinæren fastslo at det ikke var noe de kunne gjøre, måtte Nilo avlives.

– Vi hadde fått en dato og et klokkeslett. Det var kjempetøft! Jeg gikk nærmest som en tikkende sorgbombe. Da mannen tok Nilo ut av armene mine og dro til veterinæren, ble hele følelsesregisteret mitt knust i biter. Jeg hadde null kontroll og bare gråt. Jeg klarer nesten ikke å beskrive hvor tøft det var.

Møtte lite forståelse

Sorgen Robertson opplevde etter Nilo, delte også sønnene og ektemannen hennes. Dessverre opplevde hun lite forståelse fra andre.

Nilo var en stor del av familien. Her med Gørild og yngstesønnen på elleve år. Foto: Privat

– Noen sa trøstende ord, mens andre sa «det er bare å kjøpe en ny hund» eller «det finnes mange dachser». Det føltes som jeg hadde mistet en ting, en lampe, som jeg kunne erstatte. Jeg følte jeg ikke kunne vise sorgen, slik jeg skulle ønsket at jeg kunne gjort.

Psykolog Ingvild Hurlimann-Lindseth forteller at det kan bli en ensom sorg når man mister et kjæledyr, fordi man ikke får samme omsorg og forståelse som når det er et menneske.

– Det kan gjøre sorgen verre å gå gjennom, og vanskeligere å bearbeide, sier Hurlimann-Lindseth.

Robertson følte det kun var den dagen Nilo døde, at hun kunne sørge ordentlig over tapet. Det var opplevde hun som svært tungt, da Nilo betydde mye for henne. Han var yngstemann i familien, og var med på alt, som fjellturer, sommerferier, båtturer og familieturer.

– Jeg var oppriktig like glad i Nilo som barna mine, og han ble behandlet likt med kjærlighet og omsorg som ungene våre, forteller Robertson.

Lik sorgreaksjon ved dyr og mennesker

Hurlimann-Lindseth forteller at forskning viser at sorgreaksjonene kan være lik når et dyr dør, som når et menneske dør.

– Det som er spesielt med hund er at dyret fyller en så stor plass i hverdagen vår. Det er rutiner som fôring, turer og små interaksjoner hele tiden. De blir hoppende glade når du kommer hjem og de følger etter deg på do. En hund er sosial og avhengig av deg, sier psykologen.

Pyskolog Ingvild Hurlimann-Lindseth. Foto: TV 2

Det er dette som skaper et stort tomrom når kjæledyret dør:

– Noen er mer seg selv når de er rundt hunden eller kjæledyret sitt, enn mennesker. De får et stort tillitsforhold og er kanskje mer sårbare overfor defirbeinte vennene enn de tobeinte, sier Hurlimann-Lindseth.

Psykologen råder til å finne ett eller to mennesker man kan dele sorgen med, eller søke profesjonell hjelp.

– Det er viktig at sorgen får utløp et sted. Får man ikke det, kan man slutte å fungere, sove dårlig og få disse symptomene som forlenges, fordi følelsene ikke får sitt naturlig utløp, begrunner hun.

Advarer mot å kjøpe ny hund

Da Gørild Robertson mistet hunden sin var det flere som mente hun «bare» kunne kjøpe en ny. Hurlimann-Lindseth forteller at sorgprosessen ikke kan erstattes av ny hund.

– Hver hund har sin egen karakter og personlighet. En valp vil trenge mye trygghet og omsorg, og man er kanskje ikke i stand til å gi alt av seg selv i møte med en ny hund når man er i sorg, sier hun.

Det er et stort tomrom etter Nilos bortgang. Foto: Privat

Nå, tre måneder etter familiehunden døde, har Robertson fått den intense sorgen mer på avstand og ønsker å fylle tomrommet etter Nilo.

– Vi var ikke på tanken av å få ny hund – man må bli klar først. Det føler vi at vi er om to til tre måneder, som det tar før vi eventuelt får en ny valp, sier Robertson, som er satt på venteliste for å få ny dachs.