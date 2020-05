– Vi blir ganske greit nedprioritert

Onsdag åpnet Regjeringen for at barn kan trene fotball med kontakt fra 15. juni.

Fra 15. juni kan dermed alle under 20 år drive idrett med såkalt «begrenset fysisk kontakt» på vanlig vis utendørs.

Mens idrettspresident Berit Kjøll kaller det «en gledens dag», er det ikke alle som er like fornøyde.

Med de nye retningslinjene kan stort sett alle spille fotball i Norge - bortsett fra seniorspillere over 20 år fra 2. divisjon (PostNord-ligaen) og nedover i seriesystemet.

– De får et lite fortrinn

Fredrikstad-trener Bjørn «Bummen» Johansen synes det er rart at juniorlaget kan trene som vanlig, mens a-laget foreløpig må holde seg til trening uten kontakt.

– Uten å være for kontroversiell kan jeg si ja til det, sier han.

– Men det er mye som kan skje frem til 15. juni. Jeg har et lite håp om at det skal være mulig for oss å starte om ikke så lenge. Det er bra for barn og ungdom, og så håper jeg at vi er rett rundt hjørnet også, fortsetter han.

Johansen forteller at han har fem spillere i a-stallen som i teorien kan trene før resten av laget.

– De får et lite fortrinn, men det er bra, humrer han.

Flere klubber TV 2 har pratet med avslører at korona-treningen begynner å gå på motivasjonen løs.

– Det er klart det gjør det. Det har gått relativt bra helt frem til de så Eliteserie-spillerne kom i gang. Det ble ekstra tungt når man så de trøkke til for fullt på trening. Nå er vi inne i en fase der det begynner å tære på, sier Johansen, som understreker at onsdagens melding var et steg i riktig retning.

– Begriper det ikke

I Egersund kjenner man på en følelse av å bli nedprioritert.

– Man føler seg litt nedprioritert når rekruttlaget vårt, der spillerne er under 20 år, kan begynne å trene, mens a-laget tydeligvis må stå og se på. Det blir så ulogisk. Jeg klarer ikke å se hva som tilsier at rekruttlaget vårt i 4. divisjon kan trene med fullkontakt, mens a-laget må holde én meters avstand. Jeg begriper det ikke, sier a-lagstrener Ojan Bijan.

Han forteller at 3-4 spillere i a-stallen er under 20 år. Så er det en større gjeng mellom 20 og 23 år.

– Vi får dele opp treningen slik at de fire spillerne får takle hverandre, så får vi andre stå å se på, sier han.

Bijan har sluttet å la seg overraske.

– Hver gang man er optimistisk, blir man skuffet. Når jeg tenker det går vår vei, finner de en annen måte å vri det til på. Steg for steg føler jeg vi blir ganske greit nedprioritert. Obos-ligaen har ikke noe bedre forutsetninger enn det PostNord-ligaen har økonomisk. Det er like mange lag i PostNord-ligaen som klarer smittevernprotokollen, sier han.

Hødd-trener Ole Kevin Knappen regner med at det åpnes for fullkontakt-trening i løpet av noen uker.

– Vi har nettopp sendt spillerne ut i ferie. Det gjorde vi da vi fikk den første datoen, sier Knappen.

– Det var på tide at barnefotballen starter igjen når man ser hvordan skolen fungerer. Det er full lek der. Jeg er ganske trygg på at vi er i gang rundt den samme perioden. Sunn fornuft må gjelde. Det blir bare rart at de under 20 år kan trene, mens de over ikke kan.

– De som kommer med disse retningslinjene for oppstart, er kanskje ikke helt er kjent med hvordan fotballen fungerer. Men jeg tror de tar til fornuft og ser at dette ikke henger på grep. Min spådom er at vi i PostNord vil kunne starte opp med fullkontakt før den tid, sier han.

Knappen peker på et annet paradoks.

– Det var først etter omleggingen av PostNord og spissingen skjedde at vi ble tatt ut av toppfotballen. Det er også litt snodig.

– Vil helt sikkert skape noen spenninger

Ifølge Alf Hansen i NFF gjelder de nye reglene for aldersbestemt fotball. I praksis betyr det at de som holder junioralder i år - og fyller 19 i løpet av året - har lov å spille fotball. Fyller du 20 i år, må du smøre deg med tålmodighet.

– Først og fremst er det viktigste for oss at vi kommer i gang med barn og ungdom. Der følger det et stort samfunnsansvar som er viktig for Fotballforbundet. Så er selvfølgelig seniorfotballen også viktig, og der har vi et mål om å komme i gang i neste fase, sier Hansen.

– Det vil helt sikkert skape noen spenninger innad i klubbene, det vil jo være en skuffelse for seniorene. Det vil helt sikkert bli noen rare situasjoner innad i de klubbene som har et seniorlag som består av nesten bare 18- og 19-åringer. Samtidig må vi bare respektere at helsemyndighetene har satt en grense, og at vi må følge den. Så håper og tror jeg at erfaringene vi får gjennom at barn og unge kan trene kan være med å åpne for seniorene så kjapt som mulig, sier han.

– Har dere fått noen signaler på når dette kan skje?

– Nei, det har vi ikke. Men vi håper det kan skje kjapt, sier han.

– Tror du det kan skje før 15. juni?

– Gjerne det for vår del. Men det kommer an på om helsemyndighetene mener det er forsvarlig, sier han.

Idrettspresident Berit Kjøll henviser til kommunikasjonsansvarlig Finn Aagard i Norges Idrettsforbund.

– Dagens nyhet handler om barne- og ungdomsidrett. Definisjonen på det er opp til 20 år. De over 20 år blir en annen diskusjon, sier han.

– Bisarr treningshverdag

Sportslig leder i Ullern, Magne Aarvik, forteller om en spesiell situasjon for a-laget i 3. divisjon.

– Hos A-laget vårt vil det være cirka 30 prosent som kan trene normalt, mens 70 prosent fortsatt må trene under restriksjoner. Så er jo spørsmålet hvordan det praktisk skal løses. Om vi deler opp treningen i ulike soner, eller om de yngste spillerne i A-stallen skal flyttes ned for treninger med juniorlaget, sier han.

– Det blir jo en bisarr treningshverdag. Det er veldig kjedelig for de som er utenfor «cuten», og det vil jo føles veldig urettferdig for 20-åringene at 19-åringene får flere og bedre muligheter til å utvikle seg. Vi får bare håpe at det ikke varer for lenge før den forskjellen utjevnes, sier Aarvik.

Han skulle også helst sett at barnefotballen rullet i gang på et tidligere tidspunkt, men ser også positivt på at det åpnes opp før ferien.

– Ut ifra hva FHI har sagt om smittefare skulle jeg ønske at de yngste kom i gang i litt tidligere. Hvis vi skal se på det positive vil det nok kanskje være større interesse for fotballskoler i sommer, siden sommerskolene er stengt. Så sånn sett var 15. juni en god dato for de minste, sier han.