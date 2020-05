Jude Law (47) blir seksbarnsfar

For et år siden giftet skuespiller Jude Law (47) seg med Phillipa Coan (32), og nå ser det ut til at paret venter deres første barn sammen, skriver Mirror.

Snart seksbarnsfar

Skuespilleren ble observert sammen med sin kone som stolt viste frem sin babymage på handletur i Nord-London i forrige uke.

Dette blir Jude Laws sjette barn. Han har fem andre barn fra før med tre ulike kvinner.

FORELDRE: Jude Law og kona Philipa Coan på en date i London,mai, 2019. Foto: Stella Pictures

Hans første kone, Sadie Frost, som han var gift med fra 1997 til 2003 har han barna Rafferty (23), Iris (19) og Rudy (17) med.

I tillegg har han datteren Sophia (10) med modellen Samantha Burke (35), og en datteren Ada (5) med musiker Cathrine Harding (29).

– Fantastisk med flere barn

Tidligere i år fikk Jude Law spørsmål fra den engelske avisen The Telegraph om han kunne tenke seg å få flere barn med sin nye kone.

Da svarte Law følgende:

– Ja, så absolutt, hvorfor ikke. Jeg er veldig heldig som får være med noen jeg er veldig glad i. Så ideen om å få flere barn ville bare vært fantastisk. Jeg er priviligert som får være sammen med en person som gjør livet mitt morsommere, avsluttet Jude Law.