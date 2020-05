Skuffet etter nyheten om oppstart: – Tror ikke det er mange barn som jubler

Norges idrettsforbund (NIF) jubler, men Grorud er skuffet etter nyheten om at Regjeringen åpner for trening med kontakt i barnefotballen fra 15. juni.

Regjeringen åpner for at barn kan trene fotball som normalt fra 15. juni. Det ble mottatt med stormende jubel fra NIF og idrettspresident Berit Kjøll.

– Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge, står det i idrettspresidentes pressemelding.

– Dette er dårlige nyheter

Men ikke alle er like entusiastiske. I Grorud har de opplevd et stort frafall blant barn og unge etter at treningsrestriksjonene kom. Nå fortviler de over at de må vente fire nye uker før de kan la barna trene som normalt.

– Én måned er fryktelig lenge, sier daglig leder i Grorud IL, Richard Pedersen.

– Jeg tror ikke det er veldig mange barn som jubler. De har ventet i over to måneder, og nå må de vente enda en måned.

Pedersen forteller at de hadde håp om å få starte tidligere.

– Vi synes dette egentlig var en litt dårlig nyhet. Vi hadde håpet å komme i gang 1. juni. Fire uker er lenge for barn og unge. Og vi opplever at det blir vanskeligere og vanskeligere å overholde reglene etter at skolene åpnet. Og vi har ingen heller kontroll på hva barna gjør utenfor organiserte aktiviteter.



NFF mener de klare til å komme i gang raskere

Heller ikke hos Norges Fotballforbund står jubelen i taket etter nyheten onsdag morgen.

– Vi hadde selvfølgelig håpet å komme i gang enda raskere. Vi er også klare til å komme i gang raskere. Vi har allerede forberedt ulike faser, og vil allerede i neste uke legge fram planer for hvordan vi mener et slikt treningsregime kunne blitt. Så vi vil kunne være klare tidligere enn 15. juni, men samtidig skal vi være ydmyke overfor beslutningene til helsemyndighetene, sier Alf Hansen i Norges Fotballforbund.

15. juni nærmer skoleferien seg med stormskritt. Vanligvis går da det organiserte treningstilbudet i dvale frem til august. Det gir grunn til uro, mener Pedersen i Grorud.

– Det bekymrer meg litt. Vi hadde virkelig ønsket å komme skikkelig i gang før skoleferien. Det tror jeg hadde vært veldig viktig. Nå rekker vi kun noen få treninger før det igjen blir et langt avbrekk.

Pedersen har tidligere fortalt TV 2 at klubben har opplevd utmeldinger fra 15 barn etter at koronarestriksjonene trådte i kraft. Nå frykter man at frafallet skal fortsette etter sommeren.

– Én måned er veldig lenge. Men jeg håper at de som ikke har sluttet nå, har bestemt seg for å fortsette. Men det er klart at det hadde vært ekstremt viktig å komme skikkelig i gang før sommerferien. Nå kommer vi først skikkelig i gang på høsten, og da frykter jeg at flere kan falle fra innen den tid.

TV 2s kommentator: – Skulle ønske det skjedde raskere

TV 2s kommentator, Gro Hammerseng-Edin, forstår Groruds frustrasjon, men mener likevel at gjenåpningen er godt nytt.

– Jeg skulle selvfølgelig sett at det hadde skjedd mye raskere, men samtidig har jeg stor respekt for at idretten er en del av en stor, gradvis gjenåpning av samfunnet vårt. Men jeg er veldig glad for at man nå i hvert fall har en konkret dato å forholde seg til.

– Det er veldig bra at de i hvert fall kommer litt i gang før sommerferien, men det er klart det ville vært bedre hvis de kunne kommet i gang raskere.

– Det er gitt signaler om at det allerede er en del frafall, og at det er krevende for trenerne å lage økter som er morsomme nok for barn og unge, sier Hammerseng-Edin.

Selv om det er lenge til, mener Hammerseng-Edin at det at man nå har fått en konkret dato, må brukes aktivt av breddeklubbene for å få folk tilbake på trening.

– Nå handler det om å få ut informasjon til dem som har falt fra om at man faktisk har en dato for gjenåpning. Jeg tenker at trenerne kan ha en viktig jobb nå med å ta kontakt med dem som har sluttet.

– Det er en gulrot, og det er veldig viktig å vite at man nå om ikke så altfor lenge kan trene som normalt igjen.

Ikke alle idretter kan gjenåpne

Idrettsforbundet har også vært bekymret for frafallet i idretten.

– Norges idrettsforbund har uttrykt bekymring for økt frafallsrisiko når barn og unge ikke kan utøve idretten de er så glade i. Mye aktivitet er nå allerede i gang for fullt etter den forrige oppmykningen 7. mai, og med denne bestillingen fra regjeringen vil nå flere idretter kunne komme i gang før sommeren. Det er svært viktig for motivasjonen til våre unge utøvere, heter det fra Kjøll i pressemeldingen.

– Norges idrettsforbund vil nå jobbe tett med de enkelte særforbundene og med Helsedirektoratet for å klargjøre mandatet og den videre prosessen for å utrede hvilke idretter som kan forventes å komme i gang med tilnærmet normal aktivitet i løpet av juni.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere smittevernveilederen for barne- og ungdomsidrett som skal gi mulighet for å utøve begrenset fysisk kontakt i løpet av juni måned.

Målet er at de nye retningslinjene skal være klare innen 1. juni. Det kan bli snakk om differensiering mellom idrettene.

– Norges idrettsforbund vil nå jobbe tett med de enkelte særforbundene og med Helsedirektoratet for å klargjøre mandatet og den videre prosessen for å utrede hvilke idretter som kan forventes å komme i gang med tilnærmet normal aktivitet i løpet av juni.