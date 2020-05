– Den kvelden sto ikke norsk hockey tilbake for noe

Se serien «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



I 2017, 2018 og 2019 har «Hockey Classic» blitt arrangert i Håkons Hall. Lillehammer mot Storhamar i OL-arenaen fra 1994 har blitt Norges største årlige hockeyfest. En fest TV 2-kommentator Marius Skjelbæk mener kan sammenlignes med det aller beste fra utlandet.



– Når du er inne i Håkons Hall så får du nesten litt sånn katedral-feeling. Du føler at du er i noe som er litt større enn norsk hockey. Og det som er fint når man mimrer tilbake til det første «Hockey Classic» så må jeg si at jeg fikk en feeling av at akkurat i kveld så står ikke norsk hockey tilbake for noe. Det var en kul opplevelse, sier Skjelbæk.



I de tre årene «Hockey Classic» har blitt arrangert har Lillehammer vunnet de to siste mens Storhamar vant den første. I episoden som du nå finner på TV 2 Sumo oppsummerer vi alle de tre kampene med høydepunkter og reaksjoner.