Politiet tror det er Ørjan (25) som er funnet død

Politiet sier det er grunn til å tro at det er den savnede Ørjan Solum (25) som ble funnet død i en av gruvene ved Steinsås i Arendal tirsdag.

SAVNET: Ørjan Solum (25) ble sist sett i et boligområde ved Steinsåsgruvene i Arendal 25. mars. Tirsdag ble en død mann funnet i en av gruvene. Foto: Privat/ NTB scanpix

– Identifiseringsarbeidet pågår fortsatt, men vi har grunn til å tro at det er savnede som er funnet, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland i Agder politidistrikt til NTB onsdag formiddag.

Tirsdag understreket Omland at identiteten til mannen, som ble funnet død inne i en av Steinsåsgruvene i Arendal, ikke er kjent. Men funnet blir sett i sammenheng med den savnede Ørjan Solum (25).

Fant død mann

Ørjan ble sist sett ved 18-tiden 25. mars ved boligområdet Bratthenget i Arendal.

25-åringen var da på vei for å hente noe i en leilighet. To vitner så ham gå ned en gangvei – før han ble sporløst borte.

Tirsdag ble en død mann funnet under vann i gruvene. Mannen har åpenbart ligget der en stund, opplyser politiet.

Vanskelige forhold på stedet gjør at politiet ikke kan bekrefte endelig om det er savnede Ørjan Solum som er funnet, men ser funnet i sammenheng savnet-saken.

Obduksjon

Avdøde er sendt til obduksjon i Oslo og foreløpig obduksjonsrapport er ventet snart.

Politiet kan heller ikke uttale seg om noe kriminelt har funnet sted.

Politiadvokat Vanja Bruvoll i Arendal og Froland politistasjon har tidligere uttalt til TV 2 at hun tror Ørjan Solum mest sannsynlig har blitt utsatt for en kriminell handling.

Hun ønsker ikke å kommentere dette ytterligere onsdag.

Omfattende søk

Etterforskningsleder Tor Inge Omland i Agder politidistrikt uttalte tirsdag at arbeidet med avdøde på funnstedet tok tid, både på grunn av grumsete vann og utfordrende søkemiljø.

– Vi har brukt lang tid på å sikre stedet under vann, ved hjelp av brannvesenet, sier Omland.

Etterforskningsleder Tor Inge Omland ved Agder politidistrikt Foto: Tor Erik Schrøder/ NTB scanpix

Tidligere har politiet gjort omfattende søk og undersøkelser i boligstrøket Bratthenget både med egne styrker og frivillige.

Søkeområdet er stort og tidvis utilgjengelig.

Forrige uke ble det gjennomført et nytt søk i området, med blant annet fem hundeekvipasjer fra Agder politidistrikt.

– Gruvene var et naturlig sted å lete fordi de er i nærheten av der den savnede sist ble sett, sier Omland.

– Uvirkelig

Ståle Slotta er nærmeste nabo til gruven der den avdøde ble funnet.

– Det er ganske uvirkelig å ha politi og brannvesen og funn av et lik i hagen, sier Slotta til TV 2.

Ørjan Solums lommebok er blitt funnet der han sist ble sett. I tillegg er det funnet et headsett like ved og det er observert brukne greiner, samt et hull i gjerdet ved åpningen til gruven.

Etterforskningsledelsen bekrefter at det er funnet noen eiendeler ved gruven.

– Vi har tidligere informert om at det blant annet er funnet en kortmappe ikke så langt unna. Stedet hvor den ble funnet ligger kort i luftlinje fra stedet der Solum sist ble sett, sier Omland.

Siste observasjon

Den dagen Ørjan forsvant ble han sett kjørende omkring av en bekjent. På grunn av medisinene han går på kan han ikke kjøre selv.

Ørjan og sjåføren var innom Alti kjøpesenter i Arendal sentrum tidlig den ettermiddagen. Der ble Ørjan plukket opp av overvåkingskameraer rundt klokken 14.30.

OVERVÅKINGSKAMERA: Ørjan Solum ble fanget av overvåkningskameraer samme dag som han forsvant. Foto: Politiet

Deretter dro han hjem for å dusje og skifte klær. Han møtte også faren sin og fortalte at han skulle sove over hos en venn. Etter å ha pakket en pose dro han videre med kameraten som sjåfør.

Siden Ørjan hadde byttet mobilabonnement og manglet nytt sim-kort, måtte faren ringe til sjåføren for å få kontakt med sønnen.

Like etter klokken 18 fortalte sjåføren at Ørjan hadde gått ut av bilen i boligstrøket i Bratthenget, for å hente noe i en leilighet.

Rundt klokken 20.30 snakket faren med sjåføren igjen, og fikk vite at sønnen aldri kom tilbake til bilen.