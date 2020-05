Gjør stor suksess som korona-innestengt

Naomi Campbell kommer til å stå igjen i historiebøkene som en av verdens aller mest kjente modeller.

Men 50-åringen har ingen planer om å gi seg.

– Jeg liker ikke ordet «pensjonere». Hvis jeg ikke ville gjøre det mer, så gjør jeg det ikke, sier hun til Mirror.

Opp- og nedturer

For etter å ha levd et svært turbulent liv der nedturene har vært like solide som oppturene, har hun endelig funnet en slags ro hun har savnet.

– Jeg vil være et lyst sted. Jeg vil ikke være i mørket. Psykisk helse er noe som betyr mye for meg, forteller hun.

Hun ble født i Streatham sør i London i 1970. Der vokste hun opp sammen med moren Valerie. Faren har hun aldri møtt.

Karrièren startet som en svært talentfull danser, men da hun ble oppdaget av modellmammaen Beth Boldt i en alder av 15 år, tok det for alvor av.

Innen tre måneder hadde hun gjort sin første fotoshoot for den britiske utgaven av magasinet Elle, og starten på et modelleventyr fra en annen verden var i gang.

Hun jobbet for kjente designere som Gianni Versace og Azzedine Alaia, og i 1987 fikk hun sin første av etter hvert mange forsider i britiske Vogue.

«Big Six»

På 90-tallet etablerte hun seg som en av de originale supermodellene, sammen med Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista og Tatjana Patitz. Sistnevnte ble etterhvert byttet ut med tyske Claudia Schiffer, og da Kate Moss ble med på laget, var «Big Six» en realitet.

Sammen herjet dem det som var av catwalker, forsider, musikkvideoer og TV-opptredener. Men livet som supermodell hadde også sine baksider.

I tillegg til et vanvittig temperament, ble Campbell introdusert for både narkotika og alkohol. Dette førte til at hun i 1999 la seg inn på en avrusingsklinikk etter å ha vært avhengig i nærmere fem år.

Campbell har blitt dømt fire ganger etter å ha blitt anklaget hele 11 ganger for voldshandlinger mot ansatte, kolleger og andre i perioden 1998 til 2009. Både politimenn, paparazzier og modellkolleger har fått føle supermodellens enorme temperament. Hun er utestengt fra flyselskapet British Airways på livstid etter å ha sparket og spyttet på to vakter grunnet bagasjerot.

Kjærlighetslivet har heller ikke vært en dans på roser.

Hun har vært forlovet med både U2-bassist Adam Clayton og Formel 1-sjefen Flavio Briatore. Hun har også flere år sammen med den russiske forretningsmannen Vladislav Doronin. I tillegg har hun blitt koblet til store navn som Mike Tyson, Robert De Niro og Kevin Costner, for å nevne noen. I 2019 ble hun koblet til den 23 år yngre One Direction-stjernen, Liam Payne.

Koronashow

De siste årene har hun vært å se i en rekke TV-programmer, på enda flere forsider og diverse catwalker verden over. I 2019, i en alder av 49 år, skrev hun under på sin første skjønnhetskontrakt med NARS Cosmetics.

Hun omtales som et stort forbilde og viktig rollemodell for svarte kvinner. Til tross for å være den største og mest kjente svarte modellen i verden, ble hun aldri like godt betalt som sine hvite kolleger.

– Det er fordommer. Det er et stort problem, og jeg kan ikke være med på å feie det under teppet, uttalte hun så tidlig som i 1997.

Den samme kampen har hun kjempet siden og hun har også engasjert seg i en rekke veldedige formål gjennom hele sitt voksne liv. Nelson Mandela omtalte henne blant annet som sitt «kjæreste barnebarn», etter at hun støttet flere av hans politiske kampanjer på 90-tallet.

Nå gjør hun stor suksess med Youtube-talkshowet «No Filter with Naomi», som hun startet hjemmefra grunnet koronaepidemien. Og det er nettopp i hjemmet sitt i New York fredagens markering av 50 årsdagen vil foregå.

– Helt ærlig, hvis jeg er her 22. mai, i isolasjon, er jeg velsignet. Jeg er ikke redd for å bli 50 år. Jeg kommer til å feire 50 årsdagen min her, og det er helt greit, sa hun nylig i «No Filter with Naomi».