FHI forventer en smitteøkning i Norge

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) forventer å se en økning i koronasmitte som følge av at man letter på diverse tiltak.

I Danmark begynner med denne uken å teste personer uten symptomer for Covid-19. Mange spør seg om Norge skal gjøre det samme.

I Norge har man testet 219.984 personer for viruset. Det er meldt om litt i overkant av 8.000 tilfeller, og i skrivende stund har 233 personer mistet livet som følge av koronaviruset.

Blir ikke massetesting

Line Vold i FHI mener Norge har hatt en god og høy testaktivitet sammenliknet med andre land, men fremdeles anbefales det kun at personer med symptomer på koronaviruset skal testes.

– Grunnen til det er at man ikke vet hvordan situasjonen vil være om noen dager. Det sier kun noe om du får påvist viruset der og da. Vi har derfor vurdert det mest hensiktsmessig å anbefale de som har symptomer om å teste seg, sier hun.

Lave smittetall

Videre forteller Vold at man har god testkapasitet i Norge.

– Innledningsvis var det en utfordring med tanke på kapasiteten. Men smittepresset i befolkningen er lavt, og de som har symptomer har vi kapasitet til å teste, sier hun.

Det foregår et forskningsprosjekt der man tester personer som ikke har noen form for symptomer på viruset. Her ønsker man å kartlegge hvor mange som har smitte.

Forberedt på smitteøkning

– Hva er status akkurat nå?

– Per nå har vi et lavt smittepress i Norge. Det er få nye som rapporteres inn til oss, et sted mellom 10 - 20 personer, og vi får færre innlagt på sykehuset. Vi har hatt de inngrepene vi har hatt en god stund nå, og vi er forberedt på en økning i smittetallet når vi nå åpner igjen forsiktig, sier hun.

– Vi anbefaler fremdeles å følge de generelle rådene om håndhygiene, holde avstand til folk og om å holde deg hjemme hvis du er dårlig.

– Må man belage seg på å leve på denne måten i lang tid?

– Ja, det må man nok være innstilt på, sier Vold.

Gledens dag

Tidligere i dag ble det kjent at regjeringen tillater barnefotball med kontakt fra 15. juni.

Da kan dermed alle under 20 år drive idrett med såkalt «begrenset fysisk kontakt» på vanlig vis utendørs.



– Vi holder på å jobbe med å legge til rette for dette. Detaljene har vi ikke på plass akkurat nå, sier Vold til TV 2.



Videre forteller hun at det gjøres fortløpende vurderinger på når man skal lette på andre tiltak, som for eksempel åpning av treningssenter.

– Vi går gradvis forsiktig fram. Det er denne måten det gjøres på i andre land også, sier hun