Her blir hun gjenforent med sønnen – 32 år etter at han ble kidnappet

– Det er den beste gaven jeg noensinne kunne ha fått, sier Li Jingzhi.

10. mai, på morsdagen i Kina, fikk Li Jingzhi nyheten om at sønnen hennes var funnet etter 32 år etter at han ble kidnappet.

Denne uka ble hun ifølge BBC gjenforent med sønnen Mao Yin - 32 år etter at han ble kidnappet.

I 1998 var Mao Yin på vei hjem fra barnehagen sammen med faren sin, Mao Zhenjing, i byen Xian i Shaanxi-provinsen i Kina.

Toåringen ba om å få litt vann, og de stanset ved inngangen til et hotell.

Faren snudde seg vekk et par sekunder for å finne vann, og plutselig var sønnen borte.

PRESSEKONFERANSE: Mao Yin (midten) prater med foreldrene Li Jingzhi (t.v) og Mao Zhenping (t.h) under en pressekonferanse i Xian 18. mai. Foto: AP

100.000 flyveblader

Paret lette etter sønnen i ti forskjellige provinser i Kina, og delte ut over 100.000 tusen flyveblader i håp om at det kunne få ham tilbake.

Li Jingzhi sa opp jobben sin for å vie all sin tid til å finne sønnen.

I 32 år har paret lett - helt frem til politiet nylig fikk et tips om at en barnløs familie 1000 kilometer unna som for mange år siden hadde betalt 8500 kroner for å adoptere en to år gammel gutt.

Gutten skulle vise seg å være Mao Yin, som etter en DNA-test ble gjenforent med den biologiske familien sin.

Mao Yin heter nå Gu Ningning, og han driver sin egen interiørbutikk.

Han sier at han fremover kommer til å ta seg fri for å bli kjent med familien sin på nytt.

Kidnappingen blir fortsatt etterforsket, og myndighetene har foreløpig ikke offentliggjort informasjon om paret som adopterte Mao Yin.

HOLDER HENDER: Li Jingzhi fikk beskjed om at sønnen var funnet på morsdagen i kina, 10. mai. Foto: AP

Over 22.000 savnede barn

Kidnapping av babyer har vært et problem i Kina i flere tiår.

Det er ifølge BBC ingen offisielle tall på hvor mange barn som er savnet i Kina, men på nettstedet til Baby Come Back Home er det over 22.000 innlegg hvor foreldre leter etter sine barn.

I 2015 ble det anslått at 20.000 barn hvert år blir bortført i Kina.