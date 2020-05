Volvo har alltid vært langt fremme på sikkerhet. Det handler både om hvordan bilene er konstruert og bygget – og sikkerhetsutstyret de er utstyrt med.

Nå tar svenskene dette et steg videre. I disse dager lanserer Volvo sine nye 2021-modeller på det norske markedet. En av nyhetene er at Volvo, som standard, har redusert toppfarten på alle sine nye biler til 180 km/t.

Målet er enkelt: Å bidra til at færre skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken.

Nøkkelen begrenser farten

I tillegg til hastighetsbegrensningen kommer alle nye Volvo-modeller nå med en sikkerhetsnøkkel som heter Care Key, som standard. Care Key gjør det mulig for Volvo-eiere selv å kunne sette ytterligere begrensninger på bilens toppfart, for eksempel dersom man skal låne ut bilen til yngre eller mer uerfarne sjåfører.

Toppfartsbegrensningen og introduksjonen av Care Key skal sende tydelige signaler om farene ved kjøring i høye hastigheter, og understreke Volvos posisjon som ledende innen trafikksikkerhet.

Begge funksjonene viser hvordan bilprodusenter kan ta et aktivt ansvar for å bidra til at færre blir alvorlig skadet eller omkommer i trafikken.

Volvos visjon: Ingen skal dø i bilene deres

180 km/t er fra nå maks topphastighet for alle nye Volvoer.

Effekten er den samme

– Vi mener at bilprodusenter har et ansvar for å hjelpe til med å forbedre trafikksikkerheten. Vår fartsbegrensende teknologi, og debatten den har skapt, passer godt inn i et slikt tankesett. Hastighetsbegrensningen og Care Key hjelper folk til å reflektere og kanskje innse at råkjøring er farlig, samtidig som de bidrar til å skape en trygghetsfølelse og støtter mer ansvarlig bilkjøring, sier Malin Ekholm, som leder Volvo Cars Safety Centre, i en pressemelding.

Selv om Volvo innfører en begrensning på bilenes toppfart er bilenes motorytelser, som for eksempel effekt, akselerasjon, dreiemoment og lignende, fortsatt de samme. Det er kun toppfarten det er satt en begrensning på.

Nå får du denne Volvoen fra 30.000 kroner

Samtidig som Volvo begrenser toppfarten, har de også kommet med sporty Polestar-utgaver av alle modeller i 60-serien. Dette er S60 Polestar.

Høy fart er et problem

Innføringen av hastighetsbegrensningen har vist seg å være å være et kontroversielt tiltak etter at det ble offentliggjort i fjor, og enkelte setter spørsmålstegn ved om bilprodusenter har rett til å bruke tilgjengelig teknologi til å innføre slike begrensninger.

Volvo Cars mener selskapet har en forpliktelse til å fortsette tradisjonen med å være en pioner i debatten om bilprodusenter har rett eller plikt til å sette inn tiltak som kan redde liv – selv om det kan bety at Volvo mister potensielle kunder ved å gjøre det.

Problemet med kjøring i høy fart er at over en viss hastighet vil ikke lenger bilens integrerte sikkerhetsteknologi, ei heller godt designet infrastruktur, være nok til å unngå alvorlige ulykker eller dødsfall dersom en ulykke inntreffer.

Beltet som har reddet en million liv

Volvo står bak det som kanskje har er det viktigste sikkerhetsutstyret i bil noensinne. Nemlig trepunkts sikkerhetsbelte.

Rus og distraksjon

Dette er også årsaken til at det, i de fleste vestlige land, eksisterer fartsgrenser på veiene. Likevel er kjøring i høye hastigheter utbredt og en av det vanligste årsakene til dødsfall i trafikken. Millioner av mennesker får hvert år fartsbøter av politiet.

I tillegg til kjøring i høy hastighet er ruspåvirkning og distraksjoner to andre hovedområder som vekker bekymring for trafikksikkerheten, og som står i veien for at Volvo Cars skal oppnå sin visjon om en fremtid der ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken.

Selskapet tar nå grep for å adressere alle disse tre områdene, som alle er knyttet til menneskelig atferd, i sitt arbeid innen sikkerhetsutvikling og vil introdusere flere nye funksjoner i merkets fremtidige biler.

LES MER: Med denne bilen har Volvo klart noe ganske utrolig



Se video: Her er Volvos nye ryggelyd