Kvelden da følelsene tok overhånd

Se serien «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



7. januar 2017. Den aller siste kampen på ærverdige Jordal Amfi går inn i sluttsekundene. Når TV 2s kommentator Kasper Wikestad i løpet av noen sekunder prøver å oppsummere Jordal-historien, blir det for mye for den erfarne kommentatoren. Følelsene tar overhånd.



(Se sekvensen i videovinduet over)



– Det er ikke veldig ofte man kjenner på slike følelser. Det var jo veldig spesielt. Men det blir jo også veldig spesielt med de navnene jeg ramser opp og som har vært en del av Jordal-historien, sier Wikestad.



Jordal Amfi ble bygget til OL i Oslo i 1952 og opprustet til ishockey-VM i 1999. Og i løpet av årenes gang er det ikke hvem som helst som har vært innom den legendariske arenaen.



– Jordal var en arena for både de store og små begivenhetene. Husk det. Alt fra Sonja Henie, Muhammad Ali til norske største hockeystjerner som har hatt dette som hjem. Videre til alle de som også har tatt sine første skøytetak der til alle de som har jobbet bak kulissene. Alle har Jordal som et hjem og det har betydd så ekstremt mye for så ekstremt mange mennesker, avslutter TV 2-kommentatoren.



I episoden som du nå kan se på TV 2 Sumo får du blant annet være med daværende VIF-sjef Jan Tore Kjær rundt i krokene på Jordal Amfi samt høre den siste hyllesten til arenaen da Ragnar Strandbakke og hele Jordal sang «Vålerenga Kjerke» før lysene ble slukket for aller siste gang.



Nye Jordal Amfi skal stå klar til seriestart til høsten.