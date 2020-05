Sveriges statsminister mener de har sviktet de eldre

Statsminister Stefan Löfven sier i et intervju med svensk presse at de har mislyktes med å hjelpe de eldre på aldershjem.

Sveriges statsminister Stefan Löfven forteller i et intervju med Sydsvenskan at «vi hadde ønsket å se et helt annet resultat», og beklager alle liv som er gått tapt som følge av koronapandemien.

Cirka halvparten av de 3743 personene som er døde som følge av viruset bodde ifølge Expressen på aldershjem.

Én av grunnene til at Sverige har høye dødstall sammenliknet med nabolandene, skyldes ifølge statsepidemiolog Ander Tegnell at smitten har kommet seg inn på aldershjemmene.

Mener den svenske modellen fungerer

Sverige har vært helt i europatoppen når det kommer til dødsfall per innbygger. I Norge har man blant annet stengt skoler, men det har man ikke gjort i Sverige.

Löfven hevder at den svenske strategien for korona har fungert, og forsvarer blant annet at de ikke har stengt skolen.

– Vi har ikke sett at spredninger på skolene har vært et problem. Ingen har kunnet påvise det, så der mener jeg vi har gjort rett, sier Löfven til Sydvenskan, gjengitt av Expressen.

Videre ser Löfven på hvordan koronapandemien kan påvirke landet i lang tid framover.

– En positiv ting er at man ser viktigheten av å ha et sterkt samfunn. Svært mange har tatt anbefalingene fra helsemyndighetene på alvor. Den delen av den svenske modellen har fungert, sier han.

Skal teste flere

Tidligere har man kun testet pasienter som blir innlagt på sykehuset, samt helsepersonell og personer som er i risikogruppen.

Tidligere denne uken sa helseminister Lena Hallengren at personer med milde symptomer og de som jobber i samfunnskritiske sektorer, skal få muligheten til å teste seg.

– Vi kan ikke ha en situasjon der folk blir hjemme ved det minste symptom når de ikke behøver være hjemme, sier Hallengren.