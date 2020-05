Hengt ut av Michael Jordan i populær dokumentar: – Det er løgn, løgn, løgn

Ikke alle er like fornøyde med hvordan de blir portrettert i dokumentarserien «The Last Dance.»

Dokuserien om Michael Jordan og hans Chicago Bulls, «The Last Dance» er blitt umåtelig populær både her hjemme og i resten av verden.

I USA blir den vist på tv-kanalen ESPN. Seertallene viser at det i snitt var 6,1 millioner seere da de to episodene ble vist søndag. Det er ny rekord. I Norge vises serien på Netflix, der den tirsdag var registrert som strømmetjenestens tredje mest populære program, skriver NTB.

Serien er et unikt portrett av tidenes beste basketspiller, og Michael Jordan er uvanlig åpen om sitt eget liv. Han går heller ikke av veien for å henge ut tidligere lagkamerater. Det er det ikke alle som liker.

En av de tidlige episodene handler om boken Jordan Rules, som i detalj forteller om Jordans røffe behandling av egne lagkamerater. Den var full av avsløringer fra garderoben fra en hemmelig kilde, og hovedpersonen selv var ikke i tvil om hvem som hadde lekket til journalisten.

– Det var Horace. Han fortalte alt om hva som foregikk i laget, sier Jordan i dokumentaren.

Men Horace Grant selv tar kraftig til motmæle overfor ESPN Radio.

– Det er komplett løgn. Løgn, løgn, løgn, sier Grant ifølge danske BT.

– Som jeg har sagt før: Hvis M.J. bærer nag til meg, så la oss avgjøre det som menn. La oss prate om det eller finne ut av det på en annen måte. Men i stedet kommer han igjen med denne løgnen, og sier at jeg var kilden.

Grant legger ikke skjul på at han var god venn med journalisten, Sam Smith, men sier han aldri ville avslørt noe fra garderoben. Han mener det er Jordan som fremstår som tyster fordi han i serien forteller at han tidlig i karrieren observerte lagkamerater sammen med med kokain, hasj og kvinner på et hotellværelse.

- Etter 35 år forteller han noe som skjedde i hans første sesong. Mitt poeng er: Hvorfor skulle han nevne det? Hva skulle det være godt for? Hvis du vil kalle noen for en tyster, så har du en tyster akkurat der.

– Hvis du sier noe om ham, vil han kutte deg ut og ødelegge navnet ditt.

Grant var med på å vinne de tre første titlene med Chicago Bulls i Michael Jordan-æraen i 1991, 1992 og 1993, før han forlot klubben. Han vant sin siste tittel med LA Lakers i 2001.