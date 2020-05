Norwegian har oppfylt statens vilkår for å motta kriselån på tre milliarder kroner

Norwegian bekrefter at restruktureringsplanen er fullført og at den statlige lånegarantien på totalt tre milliarder kroner er godkjent.

Selskapet har fått omgjort 12,7 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital. Et fundament er lagt for fremtiden, men selskapet understreker at de neste månedene likevel blir krevende.

– Jeg vil takke alle som har bidratt med støtte i denne helt ekstraordinære krisen som hele luftfarten har vært og er rammet av: Regjering, storting, kunder, ansatte, aksjonærer, leasingselskaper, kreditorer, obligasjonseiere, reiselivsnæringen og andre som støtter Norwegian, sier konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.



– De neste månedene blir imidlertid krevende, for usikkerheten i bransjen er stor, og vi er fortsatt avhengige av et godt samarbeid med en rekke kreditorer når så godt som hele inntektsstrømmen har stoppet opp, fortsetter Schram.

Regjeringen bekrefter kriselånet

I 2018 begynte Norwegian arbeidet med å snu vekst om til lønnsomhet.

«Selskapet forventet å gå med overskudd i år, og sommeren 2020 lå an til å bli den beste noen gang. I stedet gjorde spredningen av coronaviruset og reiserestriksjoner verden over at etterspørselen etter flyreiser har falt til et historisk bunnivå», skriver selskapet.

Næringsdepartementet bekrefter at Norwegian kan ta i bruk resten av lånegarantiordningen, skriver NTB.



Nye Norwegian

Norwegian begynner nå arbeidet med de omtaler som Nye Norwegian.

– Målet vårt har ikke bare vært at Norwegian skal overleve, men at vi skal komme sterkere tilbake med en bærekraftig drift og en struktur som vil komme både aksjeeiere, kunder og kolleger til gode, sier Schram.