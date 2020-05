Første henrettelse i USA under koronautbruddet

Drapsdømte Walter Barton ble tirsdag henrettet i Missouri under strenge koronatiltak.

Walter Barton ble dømt til dødsstraff i Missouri i 1991 etter knivstikking av en 81 år gammel kvinne i 1991. Nesten tretti år senere ble han tirsdag henrettet med giftsprøyte i byen Bonne Terre.

Dette er den første amerikanske henrettelsen siden koronaviruset kom, skriver USA Today, som omtalte saken først.

64 år gamle Barton ble fastholdt lenge at han var uskyldig i drapet på Gladys Kuehler, og saken holdt på i åresvis på grunn av anking, rettsak og to veltende dommer.

I sin endelige uttalelse før han ble henrettet, sa Barton: «Jeg, Walter Barton, er uskyldig og de henretter en uskyldig mann».

Bartons advokat, Fred Duchardt Jr., og advokater for dødsdømte fanger i andre stater hevdet at pandemien forhindret dem i å trygt foreta grundige undersøkelser for klagens begjæringer og de siste uttalelsene rundt dommen.

De sa at de ikke var i stand til å sikre poster eller gjennomføre intervjuer under nedstengningen av samfunnet.

Utsatt grunnet koronautbruddet

Bekymringer knyttet til koronaviruset har fått flere amerikanske stater til å utsette eller avslyse henrettelser de siste månedene. Inntil tirsdag var ingen blitt henrettet i USA siden 5. mars.

Ohio, Tennessee og Texas er blant statene som har droppet henrettelser i denne perioden.

Under henrettelsen av Barton var det iverksatt strenge protokoller for å beskytte arbeidere og besøkende mot eksponering for koronaviruset. Alle som kom inn i fengselet fikk temperaturen målt, og det ble delt ut masker og hansker til dem som ikke hadde dette.

Fengeselet som ligger i byen Bonne Terre har ingen bekreftede tilfeller av viruset.