Hvem vinner klatrekongen?

Se Klatrekongen på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1 onsdag klokken 18.00.

Sykkelsporten har så langt fylt koronatiden med virtuelle løsninger og innendørskonkurranser på ruller. Med «klatrekongen» tar initiativtakerne Team Ineos-direktør Gabriel Rasch og sykkel-nestoren Birger Hungerholdt sporten utendørs der den hører hjemme.

Arenaen legges til en «hemmelig» stigning mye brukt i norsk sykkelsport. Den er rundt 4 kilometer lang og tidligere vært målgang i sykkelritt på høyt nivå. Jeg har selv trent opp strekningen flere ganger og påstår derfor at det ikke nødvendigvis er den beste klatreren som vinner duellen.

Hvem tror du vinner? Stem på din favoritt i TV 2 Sportens app!

Det er hardt å holde lokasjonen hemmelig fordi stigningen inneholder mye spennende sykkelhistorie og statistikk hvor også deltakerne av klatrekongen har spilt hovedroller. Dagens teknologi med trenings-appen Strava gir et godt innblikk i klatringens vanskelighetsgrad og hvem av deltakerne som har erfaring med stigningen.

Gamle rekorder står garantert for fall når vinneren av klatrekongen skal kåres. Uansett informasjon og statistikk er det krevende å spå et resultat med begrenset informasjon om formen til de ulike rytterne.

Konkurransepausen og mangel på resultater etterlater et informasjonshull, men vi kan anta at alle de ti deltakerne stiller opp fordi de føler seg i bra form. Stigningen som skal forseres stiller også noen spørsmål. Klatringen er ikke et fjell av kategorien rytterne møter i Tour de France.

Disse ti skal kjempe om seieren 1. Edvald Boasson Hagen, NTT

2. Carl Fredrik Hagen, Lotto-Soudal

3. Andreas Leknessund, Uno-X Develpment Team

4. Tobias Foss, Jumbo-Visma

5. Rasmus Fossum Tiller, NTT

6. Iver Knotten, Team Coop

7. Ådne Holter, Joker Fuel Of Norway

8. Trond Håkon Trondsen, Team Coop

9. Øyvind Lukkedal, Joker Fuel of Norway

10. Torstein Træen, Uno-X Development Team

Klatrekongen blir en tøff påkjenning, men gjennomføres i en hybridklatring hvor eksplosivitet og syretoleranse kan kompensere for ekstra vekt og manglende klatreferdigheter. Det er derfor gode muligheter for en tett duell på tvers av ulike egenskaper.

Basert på listen over de ti deltakerne er det allikevel en ung mann som peker seg ut som min klare favoritt.

Andreas Leknessund imponerte da han satte ny Strava- rekord til Tryvann på tiden 12.31. 21 åringen fra Tromsø gjennomførte de 5.5 kilometerne med syv prosent stigning forbi Holmenkollen med en snittwatt på 467. Med en vekt på rundt 72 kilo tilsvarer det imponerende 6,5 watt per kilo.

Fra 2021 melder Uno-X rytteren overgang til World Tour laget Team Sunweb hvor han går en spennende fremtid i møte. Med sitt komplette spekter av egenskaper er Leknessund er fremtidig sammenlagtrytter, og i et kortere perspektiv storfavoritt til å vinne den norske klatreduellen. Som beskrevet over kan «klatrekongen» bli en tett sekundstrid best egnet for en rytter med ulike egenskaper og solid tempostyrke. Leknessund kan klatre, er landets beste temporytter, er rå mentalt, og innehar en sykkelteknisk snert og kraft som passer veldig godt i en relativt eksplosiv øvelse som «klatrekongen».

Blant de nærmeste utfordrerne setter jeg en knapp på Tobias Foss og Carl Fredrik Hagen.

Da Tobias Foss ble historisk som den første norske vinner av Tour de L’Avenir i fjor viste han seg som en komplett rytter med solide klatreferdigheter og en svært lovende fremtid. Foss er som Leknessund også en talentfull temporytter med blant annet sjette plass fra fjorårets U23 VM i Yorkshire. Dessverre veltet Jumbo- Visma proffen ut av proffdebuten i Valencia rundt i februar med brudd i kragebeinet, men førsteårsproffen er en seriøs rytter kjent for målrettet trening. Det lille Foss mangler for å slå Leknessund i «klatrekongen» er eksplosiviteten. I tillegg til utholdenhet blir kraft en viktig faktor for å få med seg farten over de ulike partiene hele veien til toppen. Har Leknessund er dårlig dag og Foss tilsvarende en god er det ikke overraskende om det seier til 23 år gamle Foss.

Noen vil peke på Carl Fredrik Hagens sin åttende plass sammenlagt i fjorårets Spania rundt som argument for at han er favoritten til å bli klatrekongen. Ja, om klatrekongen var et landeveisritt på 200 kilometer med 4000 meter klatring hadde den norske Lotto- Soudal- proffen vært favoritt. Selv om Torstein Træen mangler eksplosiviteten til Carl Fredrik Hagen kan samme logikk tilskrives Uno-X rytteren som overrasket sykkelverdenen med niende plass sammenlagt i Colombia rundt i februar.

Men klatrekongen er mer eksplosivt enn seigt og er langt unna tynn luft. Utfordringen vi kan glede oss til er bakketempo på rundt 4 kilometer med en konkurransetid på rundt 11 minutter. Stigning vil forseres med bruk av tunge gir og hastighet i nærheten av snittfarten Leknessund hadde da han slo den tidligere rekorden til Carl Fredrik Hagen til Tryvann 8.april i år, altså rundt 26 kilometer i timen.

Se også opp for Edvald Boasson Hagen. Uten å avsløre noe mer om lokasjon kan jeg røpe at Edvald har gode opplevelser fra samme stigning tidlig i karrieren. Har Boasson Hagen gode bein og får ut råskapen vi vet han innehar kan det bli en tett og heftig duell.

Til slutt vil jeg trekke frem Coop-rytteren Iver Knotten. Tønsberg- gutten meldes å være i bra form og har et tempotalent i verdensklasse. Knotten ville holdt seg hjemme om han ikke var i form og tent på utfordringen. Utfordringen til Knotten er stigningsprosenten, han ville vært en større favoritt i lettere terreng.

Bring it on! La oss kose oss med sykling på TV.