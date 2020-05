Babypudder trekkes fra markedet etter tusenvis av kreft-søksmål

Babypudderet «Johnsons» trekkes fra markedet i hele Nord-Amerika etter at kreftpasienter i flere tiår har hevdet at pudderet inneholder det kreftfremkallende stoffet asbest.

Kreftpasientene hevder at selskapet Johnson & Johnson selv visste om risikoen ved at talkumet var forurenset med asbest, som er et kjent kreftfremkallende stoff, skriver New York Times.

Selskapet avbryter nå salget av det som har vært deres mest kjente produkt i hele Nord-Amerika. De har i flere tiår forsvart produktet til tross for tusenvis av søksmål fra pasienter som sier at det forårsaket kreft.

I Norge selges babypudderet, som er kjent med sin ikoniske hvite flaske, i både butikker og nettbutikker.

Avgjørelsen om å avvikle salget av babypudderet er en enorm nedtur for selskapet som i over et århundre har fremmet produktet som trygt og skånsomt nok for babyer.

Tirsdag sa selskapet at de vil tillate allerede produserte flasker å bli solgt av innkjøpere til de går tomme. Babypulveret de lager på maisstivelse vil fortsatt være tilgjengelig for salg i Nord-Amerika, og det talkumbaserte babypulveret vil fortsette å bli solgt i andre deler av verden.

Skyldte på dårlig testing

Tidligere har de skylt på mangelfull testing, svindelforskning og dårlig utstyrte forskere når det har blitt gjort funn om at pulveret inneholdt asbest. De siste årene har derimot tusenvis av mennesker sagt at selskapet ikke har advart om en potensiell risiko som de selv har diskutert internt.

Flere av dem som har gått til søksmål er kvinner med kreft i eggstokkene.

Først i 1980 utviklet selskapet et alternativ med maisstivelse etter at forbrukertilsyn reiste bekymring rundt at talkumet inneholdt spor av asbest.

Tilkjent 3,3 milliarder kroner

I august 2017 ble selskapet beordret til å betale en amerikansk kvinne 3,3 milliarder kroner etter at hun hevdet at produktet ga henne kreft.

Det var Eva Echeverria fra California som saksøkte selskapet med den påstand at talkumen i Johnson & Johnsons babypudder medfører eggstokkreft når det brukes jevnlig og over lengre tid av kvinner til hygieniske formål.

Echeverria mente selskapet ikke ga forbrukerne tilstrekkelig advarsel om en mulig kreftrisiko forbundet med talkum.

Echeverria hevdet i søksmålet at hun fikk kreft som et «umiddelbart resultat av talkumpulverets urimelig farlige og mangelfulle egenskaper».

– Echeverria er i ferd med å dø av denne eggstokkreften, og hun har sagt til meg at det eneste hun ønsket å gjøre, var å hjelpe andre kvinner rundt om i landet som har fått eggstokkreft etter å ha brukt Johnson & Johnson i 20 og 30 år, sa hennes advokat Mark Robinson.

Søksmålet i California føyde seg inn i en rekke andre erstatningssaker mot selskapet fra kvinner som har fått eggstokkreft og forklarer det med mangeårig bruk av selskapets talkumprodukter.