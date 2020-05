Skiftet side i abortdebatten: – Jeg ble betalt

Norma McCorvey avslører i en ny dokumentar at hun ble betalt av kristenkonservative for å bytte side i abortsaken.

McCorvey ble først kjent som saksøkeren Jane Roe i høyesterettssaken Roe v Wade, som førte til at selvbestemt abort ble lovlig i USA i 1973. Senere i livet byttet hun side i saken, og ble en høylytt abortmotstander.

I 1995 skiftet hun tilsynelatende side, i det som ble en svært symbolsk seier for abortmotstanderne. I en dokumentar som kommer fredag forklarer McCorvey, som døde i 2017, bakgrunnen for den dramatiske holdningsendringen.

– Dette er min tilståelse på dødsleiet. Alt var skuespill, forteller hun, ifølge The Guardian.

McCorvey forteller at hennes rolle som antiabort-forkjemper i stor grad var betalt for av ultrakonservative kristne grupper, slik som Operation Rescue. Det var blant annet ved hjelp av lederne i den kristne organisasjonen Operation Rescue, pastor Flip Benham og pastor Rob Schenck at McCorvey skapte seg et stort navn.

– Jeg tok pengene deres, og de satte meg foran kamera og fortalte meg hva jeg sa. Det er det jeg sa. Og jeg gjorde det bra også, jeg er en god skuespiller, forteller hun.

Ble betalt

Ifølge dokumentaren mottok McCorvey minst 450.000 dollar, eller 4,5 millioner norske kroner fra antiabortbevegelsen. Dette bekrefter også pastor Schenck, som nå har snudd i abortsaken.

– Hun ble betalt i frykt for at hun skulle gå tilbake til den andre siden. Det var tidspunkt der jeg tenkte «lurer hun oss?». Og det jeg ikke hadde motet til å si var, fordi jeg visste godt av vi brukte henne... det vi gjorde mot Norma var veldig uetisk. Vi har blitt avslørt, sier Schenck i dokumentaren, ifølge Rolling Stone Magazine.

Dokumentaren med navnet «AKA Jane Roe» skal vises på FX, og er regissert av Nick Sweeney som gjennomførte flere intervjuer med McCorvey før hun døde. Den tar for seg McCorveys vanskelige barndom, preget av påstått misbruk og neglekt. Hun var gift en kort periode som tenåring, før hun var i et lengre forhold med kjæresten Connie Gonzalez.

Dokumentaren viser også McCorveys skuffelse da Donald Trump slo Hillary Clinton i 2016-valget.

– Jeg skulle ønske jeg visste hvor mange aborter Donald Trump var ansvarlig for. Jeg er sikker på at han har mistet tellingen, hvis han kan telle så høyt, sier hun på et tidspunkt.

– Det er derfor de kaller det et valg

Sweeney forteller til LA Times at målet med filmen ikke er å legge noe til abortdebatten.

– Fokuset i filmen er Norma. Det er det jeg vil at folk skal ta med seg fra filmen – hvem er denne mystiske personen i sentrum for dette splittende temaet. Med et tema som dette, kan det være fristende for ulike aktører å redusere «Jane Roe» til en trofé. Men bak det er en ekte person med en ekte historie. Norma var utrolig kompleks.

Til slutt i filmen avslører McCorvey hvor hun stod i debatten på dødsleiet.

– Dersom en ung kvinne ønsker abort, gjør det ikke meg noen verdens ting. Det er derfor de kaller det et valg.