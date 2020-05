Sier nei til gjenvalg

Det bekrefter hun selv på Facebook tirsdag kveld.

– Tid for generasjonsskifte i Senterpartiet sin nominasjon til Stortinget i 2021. Jeg har i dag meldt til nominasjonsnemda for Sogn og Fjordane Senterparti at jeg ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021, skriver Navarsete.

– Årsaken er ikke at jeg er lei stortingsarbeid, har mistet gløden for politisk arbeid i Senterpartiet eller for valgdistriktet mitt Sogn og Fjordane. Men 16 år er lang tid, og jeg har i 2021 vært sammenhengende folkevalgt for Senterpartiet i 20 år. Jeg er uendelig takknemlig for tilliten jeg har fått fra partiet i velgerne gjennom disse årene, skriver Navarsete videre.

Navarsete sitter i dag i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hun har sittet på Stortinget for Senterpartiet i Sogn og Fjordane siden 2005.

– Jeg har fått påvirke norsk politikk mer enn de fleste har fått mulighet til. Derfor er tiden inne til å takke nei til gjenvalg og bruke kreftene på andre oppgaver framover.

Hun håper nå «sterke og uredde» politikere kan sørge for et generasjonsskifte.