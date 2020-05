Forbereder seg på flom – onsdag ventes ny analyse

NVE varslet i forrige uke at det fortsatt er fare for stor vårflom både i Nord-Norge, Trøndelag og Sør-Norge etter den mest snørike vinteren på over 60 år. Gradvis varmere vær fram mot helgen vil gi snøsmelting i lavere fjellstrøk.

Ifølge Fædrelandsvennen er vannstanden i Bossvatn i Bykle kommune i Agder nå så lav at man kan skimte rester fra gamle gårder som i sin tid måtte vike for vannmagasinene. Vannstanden er nå 47 meter under høyeste regulerte vannstand i Bossvatn, 9 meter over laveste regulerte nivå.

De store reguleres

Sverre Eikeland, beredskapsleder i Agder Energi Vannkraft, understreker at vann ikke er tømt aktivt ut for å få vannstanden så lav som mulig.

– Vi har benyttet akkurat dette vannet til produksjon av strøm, slik at det har blitt bedre plass i magasinet og slik at vi kan unngå flom, sier Eikeland.

Med snøsmelting i fjellet overvåkes nå faste geografiske punkter for å beregne hvor mye vann som havner i magasinene når snøen smelter. Eikeland er ikke bekymret for de store, regulerte vassdragene.

– Men i de små, uregulerte vassdragene kan det skje mye rart. De har vi ikke kontroll over. Om det blir flom der avhenger av lokale forhold og været. Hvis det blir mye regn og høye temperaturer, som fører til mye smeltevann, kan det bli flom, sier beredskapslederen i Agder Energi, som har rundt 130 små og store damanlegg i fylket, hvorav ti er store og tappet ned for å være forberedt på snøsmeltingen.

Gradvis er bra

Med snøsmeltingen i gang, er gradvis varmere vær godt nytt, slik at snøen smelter litt etter litt i stedet for alt på en gang.

Vakthavende hydrolog Thomas Væringstad i flomvarslingstjenesten i NVE har bekreftet at det er flere i landet som har gjort som i Agder, og en del har dessuten søkt om å slippe ut mer vann enn det er konsesjon til.

– De har prøvd å legge til rette for å ta imot så mye vann som mulig, sa han til NTB tidligere i uka.

En oppdatert vårflomanalyse er ventet onsdag. Forrige analyse viste at sannsynligheten for stor vårflom er på 95 prosent i Nord-Norge. Stor vårflom er på oransje nivå, som betyr at den kan medføre alvorlige skader. I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90 prosents sannsynlighet for stor flom, og sannsynligheten for stor flom i Gudbrandsdalslågen er om lag 75 prosent. Det samme gjelder i øvre deler av Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget – i tillegg til i høyereliggende deler på Vestlandet og i Agder.

Tryg Forsikring tror skadene kan komme opp i en halv milliard kroner.

