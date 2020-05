Vil ikke lenger være bundet av avtaler med USA og Israel

Palestinas president Mahmoud Abbas annonserte tirsdag at palestinske myndigheter vil avslutte alle avtaler og sikkerhetsavtaler de har med Israel og USA, i lys av Israels annektering av deler av Vestbredden, skriver Haaretz. Dette skal også inkludere Oslo-avtalen, melder Times of Israel.

– Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) og staten Palestina er fra i dag løst fra alle avtaler og enighet med de amerikanske og israelske regjeringene, skal Abbas ha uttalt på et krisemøte.

Abbas annonserte annulleringen av avtalene med Israel allerede i februar, som en respons på USAs president Donald Trumps Midtøsten-plan, som inkluderte muligheten for annektering. Til tross for det har ikke avtalene blitt kansellert ført nå.

Abbas la til at Israel nå må «bære alt ansvar og forpliktelser overfor det internasjonale samfunnet som en okkupasjonsmakt over territoriet til den okkuperte staten Palestina,» ifølge Wafa. Han la til at USA som den israelske okkupasjonsregjeringens viktigste partner også vil stå ansvarlig for undertrykkelsen av det palestinske folket.