En mislykket terrorist som drepte søsteren sin

Philip Manshaus ønsker at navnet hans skal stå i historiebøkene. Han vil ha et ettermæle. Bli husket som nordmannen som ville redde den hvite rasen fra tilintetgjørelse. Dette skulle skje ved å polarisere og destabilisere Norge etter massedrap på muslimer. 22-åringen fra Bærum har i rettsaken mot ham brukt pompøse ord for å rettferdiggjøre sitt nazistiske tankegods. Forsøkt etter beste evne å fremstå som en mann som handlet på vegne av fremtidige generasjoner.

Filmet angrepet

Men det er nok ikke slik Philip Manshaus kommer til å bli husket. Faktum er at terroristens terrorangrep var totalt mislykket. Han angrep en moske for å drepe flest mulig muslimer. Isteden ble han overmannet av to pakistanske pensjonister som ga ham grisejuling. Ikke bare det. Nazisten ble slått til blods med et bokstativ som brukes til Koranen. Og mens han skrek ble han bundet fast med imamens sjal. Alt dette er dokumentert av Philip Manshaus selv. Han hadde nemlig satt på et Gopro kamera før han gikk inn i moskeen. Det rullet og gikk mens han ble holdt nede. Bilde og lyd som forteller sannheten, i tilfelle tiden hvisker ut hva som skjedde i Norge den 10. august 2019.

I dag er det siste dag i rettsaken mot Philip Manshaus. Påtalemyndigheten vil at han skal dømmes til 21 års fengsel og forvaring. Den strenge straffen kommer ikke som noen overraskelse på 22-åringen. Han vet hva han har gjort og angrer ikke et sekund. Det eneste han beklager er at han ikke klarte å drepe flere mennesker. Han beklager også at han ikke planla terrorangrepet på en bedre måte. Jeg har fulgt hele rettsaken. Sett den unge mannen sitte med dress og slips og snakke stolt om raser. Han drepte sin egen stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen på grunn av disse raseteoriene. Hun ble bare 17 år.

Søsteren var redd

Det har gjort inntrykk å høre hvordan en velstående og skoleflink gutt ender opp med hakekors på veggen og Adolf Hitler som skjermsparer på mobilen. Men det sterkeste under rettsaken var å se bildene av den drepte Johanne. Hun var adoptert fra Kina og kom til Norge ni måneder gammel. Hun og Philip Manshaus delte rom og vokste opp sammen. Som bror og søster. Han passet på henne og hun var stolt av ham. Alt var normalt helt til de siste to årene. Da begynte broren å bli mer og mer innvandrerfiendtlig. Han begynte å snakke om hvordan Norge tilhørte bare de som er hvite i huden. Alle andre hadde invadert landet hans og måtte utryddes. Søsteren likte ikke brorens forvandling og ble bekymret for ham. Etterhvert ble hun direkte redd.

Det hun ikke visste var at broren planla massemord hvor hun skulle bli det første offeret. Nazisten ventet bare på riktig anledning. At faren og stemoren skulle gå ut av huset. Den 10. august 2019 var dagen han hadde ventet på. Han spiste frokost med faren og løste kryssord. Snakket om vær og vind. Lot som ingenting. Etter at stemoren også dro gikk han inn på soverommet til Johanne. Skjøt henne tre ganger i hodet og en gang i brystet. Bilder som er vist i retten viser den 17 år gamle jenta i blodpøl. Ved siden av ligger mobilen. På golvet ligger PCèn. Det er bilder jeg aldri kommer til å glemme.

Og det er nok slik Philip Manshaus kommer til å bli husket. Som en mislykket terrorist som drepte søsteren sin.