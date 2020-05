Klopp: – Hvorfor må vi nevne det?

Når Premier League-sesongen skal fullføres, blir det med tomme tribuner.

– Anfield kommer ikke til å være fullsatt på en stund. Det er noe vi må godta. Jeg vet at fotball bak lukkede dører ikke er det samme. Hvorfor må vi nevne det? sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på klubbens nettsider.

Britiske myndigheter tror ikke tilskuere er mulig før i 2021.

– Vi elsker kontakt med fansen og å bli løftet frem av dem, men vi kan ikke bli det nå. Hvorfor må vi tenke på noe vi ikke kan få i øyeblikket? Forhold deg til det som er virkeligheten nå, fortsetter tyskeren.

Uforstående til fokus

Klopp lover at hans spillere kommer til å gjøre sitt ytterste i hver kamp når de endelig får starte opp sesongen igjen.

– Det er vi nødt til, men dessverre blir det uten den beste støtten i verden og det beste sparket i rumpa i form av Anfield-publikumet. Sånn er det. Jeg har aldri forstått hvorfor noen ønsker ting de ikke kan få. For øyeblikket går det ikke, så la oss gjøre det beste ut av det som er igjen, sier den tidligere Mainz- og Dortmund-treneren.

Denne uken kan Premier League-klubbene starte opp med fellestreninger i grupper på fem spillere. Det er første steg på veien mot å starte opp sesongen igjen. 12. juni har vært nevnt som en aktuell dato.

748 spillere og ansatte i Premier League-klubbene har blitt testet for koronaviruset søndag og mandag. Seks av disse prøvene var positive. De smittede er fordelt på tre forskjellige klubber.

Klopp i skyene

Klopp støtter avgjørelsen om å kunne starte opp så smått igjen.

– Jeg var høyt oppe da beskjeden kom. Jeg har gledet meg så mye en stund allerede, så jeg er veldig glad for å kunne starte opp igjen. Det kommer til å bli intenst, spesielt for trenerne, fordi flere grupper betyr mange økter. Vi har hatt nok tid til å hvile, så det skal gå fint, sier Klopp.

Liverpool styrer mot Premier League-tittelen denne sesongen. Det er 25 poeng ned til nærmeste konkurrent, Manchester City. Seks poeng fra de ni siste kampene er alt som trengs for å krone Liverpool til seriemestere.

– Konkurranse kommer til å skape intensitet. Vi kommer ikke til å tenke at vi kun må vinne to kamper. Vi ønsker å spille best mulig fotball, bedre enn andre lag som kjemper om Champions League-plass og for å overleve i divisjonen, sier Liverpool-manageren.