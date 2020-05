Delstater anklages for å fikse på koronatall

Flere delstater i USA anklages for å endre på testtallene for å kunne gjenåpne delstatene tidligere, skriver nyhetsbyrået AP.

Ansatte i helsemyndighetene beskyldes i noen delstater for å forkludre tallene på antall koronasmittede for at de ser bedre ut enn de er, skriver nyhetsbyrået AP.

Tjenestemenn i Viginia, Texas og Vermont sier til nyhetsbyrået at de har kombinert resultatene av virale tester, som viser aktiv infeksjon, med antistofftester, som viser en tidligere infeksjon.

Folkehelseeksperter sier at det ikke gir et riktig bilde av hvordan viruset sprer seg.

Vermont og Virginia sier til nyhetsbyrået at de har sluttet å kombinere de to typene tester de siste dagene.

I Texas sier de at de ikke kombinerer testene.

Hevder hun fikk sparken

Tidligere denne uken sa dataingeniøren Rebekah Jones til blant andre Florida Today at hun fikk sparken fra jobben sin i delstaten fordi hun nektet å manipulere data som kan støtte oppunder planen om å gjenåpne.

Guvernør Ron DeSantis' talsperson Helen Aguirre Ferré bekrefter overfor Miami Herald at Jones ikke lenger er ansatt, men kommenterer ikke anklagene om at hun fikk sparken.

Demokraten Terrie Rizzo har krevd etterforskning av anklagene Jones har kommet med.

Skal ha endret graf

Delstaten Georgia publiserte 11. mai en graf som viser at nye koronatilfeller har gått ned over tid, men ifølge AP endret de innstillingene på grafen slik at den gikk nedover, ikke at den gikk i kronologisk rekkefølge.

Guvernør Brian Kemps' kontor avviser at det var et forsøk på å villede offentligheten.

Helsemyndighetene i delstaten publiserer jevnlig grafer som viser smittefeille over tid. Men nye tilfeller blir ikke oppført den dagen de ble bekreftet positive. I stedet lister Georgia opp nye tilfeller den dagen pasienten først rapporterte at de fikk symptomer.

Den praksisen kan forskyve tidslinjen for utbruddet og få det til å se ut som om delstaten har beveget seg forbi smittetoppen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Mener det ikke er sannheten

Kemps talsperson sier at det nyhetsbyrået legger fram, "ikke kunne vært lenger fra sannheten".

Talsperson Candice Broce sier at de forsøker å fremheve hvilke dager som har de høyeste bekreftede smittetilfeller.

– Det var ikke meningen å villede. Det var alltid ment å være til hjelp, sier talsperson Candice Broce.

Retningslinjer fra Trump-administrasjonen for at man skal kunne gjenåpne, er at man må ha en 14 dagers nedagående trend i antall nye koronatilfeller.

Kan føre til dårlige avgjørelser

Professor ved Harvard Global Health Institute, Thomas Tsai, sier at måten Georgia rapporterer på gjør det vanskeligere å forstå hvordan situasjonen er, og han frykter an andre stater også presenterer data på en måte som gjør at man ikke får den ferskeste informasjonen.

Jennifer Nuzzo ved John Hopkins Center for Health Security forteller at mange av disse tilfellene ikke nødvendigvis er et forsøk på å lure publikum. For eksempel ha eldre informasjonssystemer som ikke lar dem skille mellom de forskjellige testmetodene. Hun mener likevel at å blande testene kan være uheldig.

– Du vil ikke kunne ta gode avgjørelser om gjenåpning og om hvilket nivå sykdommen er på i ditt samfunn, sier Nuzzo.