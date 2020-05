Flyselskap innfører smitteverndrakter

Hansker og ansiktsmasker holder ikke for Qatar Airways. Kabinbesetningen skal fra nå av jobbe i heldekkende smitteverndrakt samt ansiktsmaske, hansker og beskyttelsesbriller.

Passasjerene må ha ansiktsbeskyttelse om bord. Tiltaket skal redusere kontakten mellom passasjerer og mannskap om bord, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Hos Qatar Airways har vi innført disse ekstra sikkerhetstiltakene om bord våre fly for å sikre helsen og velværen til våre passasjerer og mannskap, og for å begrense spredningen av koronavirus. Som flyselskap opprettholder vi de høyeste hygienestandardene for å forsikre oss om at vi kan fly folk hjem trygt og sørge for enda større visshet om at sikkerhet er vår førsteprioritet, sier Qatars toppsjef Akbar Al Baker i meldingen.

Flyselskapet opplyser videre at de ikke bare desinfiserer sine flymaskiner med vaskemidler. Ved basen Hamad International Airport har selskapet gått til anskaffelse av desinfeksjons-roboter som renser interiøret med konsentrert UV-C-lys. Dette eliminerer de fleste smittsomme mikroorganismer.

Qatar Airways har vunnet en rekke priser og ble blant annet kåret til verdens beste flyselskap i 2019. Qatar flyr mellom Oslo og Doha.

Også SAS har innført en regel om obligatorisk munnbind for passasjerer. Norwegian planla å gjøre det samme, men droppet kravet om munnbind for passasjerer.