Fant forlatt blåskjellanlegg: Nå vil Kystvakten politianmelde eieren

Mandag fjernet Kystvakten flere tonn med trosser, nett, tau og blåser fra et forlatt blåskjellanlegg ved Eikefet, nord for Bergen.

– Det gjør inntrykk å se hvor voldsomt mye det var. Det er et helt anlegg, sier skipssjef på KV «Tor», Einar Overå, til TV 2.

– Dette er alvorlig miljøkriminalitet. Ikke bare forurenser det det biologiske mangfoldet i fjorden, men det kan også være farlig for dem som ferdes på sjøen, fortsetter han.

Ligget i sjøen lenge

For å få hele det gamle blåskjellanlegget ombord i skipet, måtte mannskapet sage hull på blåsene og tømme dem for vann. Anlegget lå delvis under vann, og betonte seg som et isfjell av søppel.

– Vi dro og dro, og det kom bare mer og mer. Jeg vil tippe at det til sammen veier rundt fem tonn, sier Overå.

FISKET OPP: Flere tonn med tau og blåser ble hentet opp av fjorden. Foto: Kristine Strøm / Kystvakten

Skipssjefen sier at dette er et av de største funnene han har vært med på å rydde. Tau, kjetting, nett og blåser fylte til slutt en hel container.

– Alt tyder på at dette har ligget i fjorden lenge, sier Overå.

Vil politianmelde

Selv tror skipssjefen at eieren av anlegget har gått konkurs, og at de bare har latt anlegget ligge.

– Men når du er så heldig at du får konsesjon til å drive et anlegg ... Og så har du ikke samvittighet til å rydde det? spør han.

Nå vil Kystvakten politianmelde eieren av blåskjellanlegget.

– Vi sitter på god dokumentasjon, og er i dialog med politiet og egen jurist. Det blir feil å overse dette, sier Overå.

Et stort problem

Forlatte blåskjellanlegg har vært et miljøproblem i norske fjorder i en årrekke.

Senest denne uken politianmeldte Norges Miljøvernforbund et større selskap på Sørlandet.

Selskapet eier 15 blåskjellanlegg, men har ikke dyrket ett eneste blåskjell.

Det var NRK som først omtalte saken på Sørlandet.

Avfallet fra Eikefet på Sjøforsvarets miljøstasjon på Haakonsvern i Bergen.

– Dette kunne blitt liggende i fjorden i lang, lang tid. Det er en god følelse at vi nå har fått fjernet det, sier skipssjef Overå.