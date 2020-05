– Tipper det er høy smittefare blant rytterne

Se Tobias Foss, Edvald Boasson Hagen, Carl Fredrik Hagen og co. i Klatrekongen på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 18:00 onsdag

2020 har ikke vært 22-åringens år – så langt, i alle fall.

I sitt aller første ritt som proff på storlaget Jumbo-Visma havnet han i asfalten og brakk kragebeinet.

Da han var på vei tilbake, satte koronapandemien en stopper for sykkelsesongen.

– Det er selvfølgelig seigt når sesongen ble stoppet. Jeg hadde mange mål, som OL og andre ritt jeg ville kjøre. Det er et lite slag i trynet, men det kommer en dag da vi skal begynne å sykle igjen. Så man får bare nyte at man får være mye hjemme og bruke tid med familien. Så får man trene godt og forberede seg til en eventuell start, sier Foss.

– Mange brikker skal falle på plass

TV 2 møter han hjemme på Vingrom – hjembygda til ingen ringere enn Håkon Brusveen.

Foss bor til daglig i sykkelparadiset Girona i Nord-Spania, men etter tre uker alene i en leilighet med portforbud, satte han seg like så godt i bilen og kjørte hjem til Norge.

1. august har Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) satt som startdato på WorldTour-sesongen 2020, men sesongen er, som Foss nevner, alt annet enn sikret av den grunn.

– Er du skeptisk eller positiv til at det blir sesong?

– Jeg er litt både og. Jeg håper for alt jeg har, både for oss og for sponsorer, at det blir ritt. Jeg tipper at det kan bli et eller annet i løpet av høsten, men det er mye som skal på plass og mye som skal klaffe. Folk må få lov til å reise … én ting er vi som bor i Europa, men det er også folk i Sør-Amerika, USA, Australia, Afrika som mest sannsynlig ikke får reise til Europa. Kabalen er stor, og den må gå opp relativt fort. Men jeg er optimistisk og håper at vi får syklet noen løp, sier han.

Tour de France skal etter planen gå av stabelen fra slutten av august, mener UCI.

Den planen ble regelrett slaktet av tre utenlandske epidemiologer TV 2 snakket med i april, som alle pekte på at sykkelsporten kan være en smittebombe.

– Jeg er for så vidt enig. Det er tett kontakt. Det er mye snyting, pusting og spytt som kommer ubevisst ut munnen. Så jeg tipper det er høy smittefare blant rytterne. Det har vi merket før også: er det en som har omgangssyken, så går det rundt i hele feltet. Og det er jo utfordrende å stenge veien i 200 kilometer for publikum. Så det er mange brikker som skal falle på plass, sier han.

Innstilt på at det ikke blir ritt i 2020

Til tross for at UCI har publisert en kalender med ritt, har de fremdeles til gode å publisere retningslinjer for hvordan rittene skal kunne gjennomføres forsvarlig, hvordan testingen skal gjennomføres, hvordan karanteneregler skal håndteres et cetera.

– Er du forberedt på at det kanskje ikke blir løp før i 2021?

– Ja, jeg har tenkt tanken. Det tror jeg alle har gjort. Men nå har vi i alle fall en dato å forholde oss til, så laget vårt skal gjøre sitt beste for å komme i form til 1. august. Om det ikke blir ritt, så har vi i alle fall trent bra. Vi får trøste oss med det.

Onsdag skal han altså duellere mot flere av Norges beste syklister i «Klatrekongen» på TV 2.

Som så mange andre, så holder også Foss en liten knapp på Andreas Leknessund.

– Jeg er ikke «konkurranseskarp», så de andre bør ha muligheten til å slå meg. Men det blir en fin test på cirka ti minutter, så jeg skal klinke til det jeg kan, sier Foss.

– Savner du rittene?

– Jeg gjør det det. En ting er rittene, men en annen ting er det å være på tur med gutta. Jeg trodde jeg var en usosial type, men jeg har virkelig savnet den sosiale biten på ritt.

Se Tobias Foss, Edvald Boasson Hagen, Carl Fredrik Hagen og co. i Klatrekongen på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 18:00 onsdag.