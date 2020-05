Norsk produsentduo gjør braksuksess i utlandet

Musikkproduksjonsselskapet GoToGuy består av Kristoffer Tømmerbakke (fra rapduoen Erik & Kriss) og produsenten Erik Smaaland.

Fra en kjeller i Bogstadveien produserer gutta en rekke megahits som mange har et forhold til.

Se intervju med GoToGuy i topp av saken!

PRODUSENTDUO: Kristoffer Tømmerbakke og Erik Smaaland jobber med ny låt i musikkstudioet. Foto: Pål Fredrik Pedersen/TV 2

En milliard streams

Produsentduoen står bak en rekke nasjonale og internasjonale megahits, og jobber ukentlig med store artister som Alan Walker, Robin Schulz og Tiesto. I løpet av året vil de to runde imponerende én milliard streams på Spotify, av deres egne produserte låter.

– Det fungerer ikke slik at vi bare våknet opp en dag og fikk lov til å jobbe med Alan Walker og Robin Schulz. Jeg føler heller ikke at det er talentet som er hemmeligheten her, det er hardt arbeid, sier Kristoffer Tømmerbakke til TV 2.

Alexandra Joner

TV 2 møter de to produsentene i deres eget musikkstudio på Frogner, som de startet opp i 2014. Erik Smaaland spilte sammen i bandet til rapduoen Erik og Kriss, og senere begynte de to kompisene og produsere låter sammen.

– Vi begynte å jobbe sammen, men det var ingen som rant ned dørene her. Den første låta vi gjorde var «Tap dance» med Alexandra Joner. Så det startet der, og vi la stein på stein og det har tatt noen år til dit vi har kommet i dag, sier Erik Smaaland.

Egen låt

Nylig slapp produsentduoen sin egen låt, «The Truth», som de håper vil leve sitt eget liv og gi de mer suksess.

– Det viktigste for oss er at musikken blir et slags «soundtrack» til folks liv der ute. Hvis vi går forbi en fest og vi hører de spiller en sang vi har laget, så er det at folk bruker musikken givende for oss, sier Tømmerbakke til TV 2.

Internasjonal suksess

De to gutta har allerede fått deres egen gullplate med låta «In your eyes» med den tyske artisten Robin Schulz. Opptakten til låta er morsom, og den er basert på en barnesang.

– Den er egentlig basert på en Gaute Ormåsen-idé, en barnelåt. Så det var en litt rar prosess, som det ofte er når vi produserer. Det er utrolig gøy at låter vokser seg så store som denne, sier Erik Smaaland.

– For min del er det første smak av internasjonal suksess. Jeg så i dag at den er nummer fem på radio i Europa, og har solgt til gull, sier en tilfreds Kristoffer Tømmerbakke.