Feiret egen bursdag med å dele gladnyhet

I januar i 2019 ble det kjent at Christine Koht hadde blitt diagnostisert med en sjelden form for føflekkreft.

Krefttypen, som kalles slimhinne-melanom, er sjelden og aggressiv, og kan ikke behandles med cellegift eller stråling.

Etter nesten et år innlagt på Rikshospitalet, kunne komikeren i oktober i fjor meddele at hun var blitt flyttet til Sunnaas sykehus. I mars delte hun med sine følgere at hun hadde flyttet hjem.

Tirsdag, på komikerens egen 53-årsdag, hadde den fargerike komikeren flere gode nyheter å dele med sine facebook-følgere.

– Så må jeg si noe hyggelig. På mandag fikk jeg vite at jeg ikke har spredning, sier hun i en video.

Facebook-innlegget har blitt likt nærmere 8000 ganger, og har fått over 2300 oppmuntrende kommentarer.

– Og ikke glem å si «herregud som jeg elsker deg» til alle du kjenner. Flere ganger om dagen, skriver Koht i innlegget.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Årets forbilde

Christine Koht har vært svært åpen om sykdommen etter at hun ble diagnostisert med kreft. Både gjennom Aftenposten-podkasten «Koht vil leve», og på sin egen Facebook-side, har hun hele veien fortalt åpenhjertig.

I november ble hun tildelt prisen «Årets forbilde» under Se og Hørs kjendisgalla, der moren Kirsten Koht mottok prisen i datterens sted.

– Hun synes det er helt utrolig. Hun sier «ja, men du vet jo det mamma, jeg har jo en stemme, og heldigvis har jeg klart å bruke den stemmen også mens jeg har ligget i sykesengen», sa moren til TV 2 den gang.

Hederspris

I mai ble komikeren også tildelt Kreftforeningens hederspris for sin åpenhet om sin kreftdiagnose.

Blant annet gjennom Aftenposten-podkasten «Koht vil leve» har folk fått følge hennes tyngste, mest fortvilte stunder, men også øyeblikkene av hverdagslykke, humor og håp.

– Det er veldig stort og rørende å motta Kreftforeningens hederspris. Det er så viktig at vi står sammen om kreft og er åpne om denne sykdommen. Jeg samler på absolutt alle gleder, og dette er en fantastisk dag, sier Christine Koht.

Kreftforeningens hederspris deles ut til personer som har gjort en særlig innsats innen kreftområdet.

– Det er utrolig inspirerende å følge med på hennes åpenhet og mot. Christine Koht gir kreftsaken et ekte ansikt, sa Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i en pressemelding.