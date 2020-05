Thingnes Bø-grep overrasker: – Lurer på hva jeg drev med før

Tirsdag møttes skiskyttergutta til årets første samling, på Sognsvann i Oslo.

Og skal man dømme fra gledesropene idet de seks utøverne på elitelaget la ut på en løpetur i samlet flokk, var samlingen både etterlengtet og kjærkommen.

– Aaaaaaahrg! Sturla, roper Tarjei Bø og holder seg til brystet idet nykommer Sturla Holm Lægreid driver opp tempoet fra front.

Verdens beste skiskytter, Johannes Thingnes Bø, måtte på sin side tåle noen kommentarer på vektvesten han hadde festet på overkroppen før løpeturen.

– Det må være for å kompensere for normal maivekt, sier landslagstrener Egil Kristiansen – og antyder med det at Thingnes Bø har trent en god del mer på denne tiden av året enn han vanligvis gjør.

Gjør som treneren ønsker

I to år på rad har 27-åringen vunnet verdenscupen sammenlagt.

Den første gangen i total utklassingsstil, da han ble førstemann i historien til å vinne 16 renn i løpet av én og samme sesong. Men den siste gangen var også en maktdemonstrasjon: Thingnes Bø sto over samtlige renn i Oberhof og Ruhpolding på grunn av familieforøkelse, men tok seg likevel forbi Martin Fourcade i sammendraget.

Foran kommende sesong prøver han noe helt nytt.

– Det blir et mer proft opplegg fra meg framover. Mer skiskyting, rett og slett. Jeg håper at mer er bedre, selv om mottoet mitt er «less is more», sier Thingnes Bø og gliser.

I SLAG: Tirsdag startet Johannes Thingnes Bø og de andre skiskytterne på årets første samling. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Tidligere har suksessoppskriften i stor grad handlet om å følge magefølelsen. Stryningen har innvilget seg litt lengre ferie enn de andre, gjerne hengt bak de andre på sommertreningen og ikke skrevet treningsdagbok.

«Jeg er en utøver som veldig sjelden trener med pulsklokka, tar tiden på treningene jeg gjør, jeg skriver ikke treningsdagbok og har egentlig ingen god kontroll på hvilket arbeid jeg legger ned. Men jeg er en utøver som jakter på en følelse», sa Thingnes Bø da TV 2 møtte ham i Anterselva i oktober 2019.

– Lurer på hva jeg drev med

Likevel har han alltid kommet sterkt utover høsten og vært best til sesongstart.

Nå gir han altså gass fra start. Etter at han ble pappa til Gustav i januar, har han fått en aha-opplevelse som toppidrettsutøver.

– Nå er det en kabal som er vanskeligere å få til å gå opp rent tidsmessig, men jeg får fylt inn timene med trening som jeg gjorde før og litt til. Så nå lurer jeg egentlig på hva jeg drev med før. Kanskje hvile har vært en stor del av suksessen min tidligere, funderer 27-åringen.

Helt siden Egil Kristiansen ble landslagstrener for skiskyttergutta i 2016, har han mast på Thingnes Bø om å skrive treningsdagbok. Forsøkene har vært forgjeves – fram til nå.

– I år følte jeg motivasjonen var høyere enn før. Vi får se om jeg klarer å holde det ved like, sier han.

OVERVÅKER: Egil Kristiansen sørget for å lagre detaljene under tirsdagens skytetrening. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Egil Kristiansen svarer slik på spørsmål om han tror dagbokskrivingen til Thingnes Bø blir kortvarig:

– Jeg får gi ham en sjanse, for jeg har faktisk ikke pushet på i det hele tatt. Det var noe han fant ut selv at han skulle begynne med. Jeg har sagt til ham at det ville vært interessant å se hva verdens beste skiskytter gjør. Ikke nødvendigvis for ham selv, men for oss andre i skiskyttersporten.

– Johannes har et mål om å trene jevnere og bedre, og ikke ha de «av og på»-periodene. Han vil heve seg et lite knepp til, og da tror jeg faktisk det var nødvendig, sier Kristiansen.

Skal skyte tre sekunder raskere

Men treningsdagbok er bare ett av mange grep Johannes Thingnes Bø tar foran 2020/21-sesongen:

* Geværet skal justeres og endres

– Jeg prøver å optimalisere det. Jeg kommer til å lage ny stokk i løpet av de neste par månedene. De endringene jeg gjør i år, håper jeg skal gjøre meg raskere og mer stabil på skytebanen neste sesong.

– I år vil jeg bli ferdig med det før sommerferien. For sånn som det var i fjor og året før der, forandret jeg på alt i slutten av oktober. Da ble alt jeg hadde gjort fram til det unødvendig.

DETALJENE: Johannes Thingnes Bø skal justere og endre på geværet foran den kommende sesongen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

* Treffprosenten skal opp – skytetiden ned

Thingnes Bø hadde en treffprosent på 89 både på liggende og stående skyting sist vinter. Den skal opp til minst 90.

– I tillegg tror jeg at jeg kan skyte raskere på liggende med samme kvalitet. Jeg kan fyre av det første skuddet tre sekunder raskere. De tre sekundene har jeg lyst til å ta, sier han.

Lykkes han med de fleste av grepene, blir han ikke akkurat enklere å ha med å gjøre for konkurrentene – som allerede sliter med å slå Thingnes Bø selv med én eller flere strafferunder mindre enn nordmannen.

Samtidig ligger det en viss usikkerhet i å endre på noe som har gitt så mye suksess de siste årene.

– Er det gode eller dårlige nyheter for konkurrentene dine?

– He-he, jeg får håpe det er dårlige nyheter. Jeg håper og tror at jeg kommer til å trene mer og jevnere i år. Ikke ekstreme mengder, men det blir mindre perioder uten trening. Da håper jeg at jeg vil være bedre fra åpningsrennet, så jeg ikke trenger de første par verdenscuprundene på å bygge opp en monsterform, sier han.