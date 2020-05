Charterselskaper kansellerer reiser: – Dette svir

Charterselskapene Ving, Apollo og TUI lover at alle som har bestilt reise for i sommer, får pengene tilbake. Allerede nå har folk begynt å bestille neste års sommerferie.

De som fortsatt hadde et lite håp om å kunne reise til Syden i sommer, fikk tirsdag feriedrømmen knust.

På grunn av usikkerheten rundt nye reiseråd til Norden og Europa har charterselskapene bestemt at de kansellerer alle reiser, selv om det kan bli åpnet for reiser ut av Norge før 20. august.

Beslutningen er gjort ut fra Utenriksdepartementets oppdaterte reiseråd, hvor de fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige i alle land.

– Dette svir. Det er vanskelige tider, og nå får vi dette her oppå det hele, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til TV 2.

Hun ønsker ikke å si hvor mye selskapet kommer til å tape på at høysesongen går i vasken, og avviser at selskapet vil gå konkurs.

LITE FOLK: Det er stille på Nissi beach i Ayia Napa på Kypros, her fra 11. mai. Foto: Petros Karadjias / AP / NTB scanpix

Får tilbake pengene

Har du planer om å heller bruke pengene du brukte på Syden-turen på ferie i Norge, lover både Ving, Apollo og TUI at du skal få tilbake alle pengene fordi selskapene følger loven om pakkereiser.

Det kan imidlertid ta tid å få tilbake pengene. I slutten av april endret regjeringen fristen for tilbakebetaling av kansellerte pakkereiser fra 14 dager til 3 måneder.

Om du heller ønsker å utsette reisen og finne en ny dato, kan du også det. Ving og Apollo tilbyr også gavekort til samme sum som det man betalte for reisen.

Sikrer seg neste års ferie

Nå som feriedrømmen for mange er knust, har folk allerede lagt planene for neste års ferie.

Allerede nå sier Apollo at de merker interesse for neste års sommerferie, som det nettopp har blitt åpnet opp for.

– Bestillingene kommer fortløpende, og vi ser en kjempeinteresse. Neste år tror jeg blir et bra år. Jeg skjønner at folk har lyst til å dra på ferie. Alle vil tilbake til hytta, som folk kaller Hellas, sier presseansvarlig Beatriz Rivera i Apollo til TV 2.

I TUI åpnes det opp for å bestille neste års sommerreise om et par uker. Da kommer det bestillinger, tror nordisk kommunikasjonssjef Adam Györki.

– Jeg tror det vil bli et trykk på neste år sommerreiser. Jeg tror mange har spart penger og ønsker å dra på ferie. I Sverige for eksempel har det vært den kaldeste våren på over 60 år. Mange er sugne på sol, sier han til TV 2 og fortsetter:

– Samtidig ønsker man at det skal være trygt å reise, og det vil vi sørge for.

– Utrolig trist

Rivera i Apollo sier at de også merker interesse for reiser senhøsten og vinteren, men det er fremdeles usikkert om hvordan reiserådene vil være da.

– Det er utrolig trist at vi er nødt til å avbestille sommerens reiser, men vi følte ikke at vi ikke hadde noe annet valg. De rådene som har kommet, er uklare. Hadde vi visst hvilke land som åpner opp for nordmenn, kunne vi stilt oss annerledes, sier hun.

Samtlige av reiseoperatørene har permittert en rekke ansatte helt og/eller delvis som følge av at alle reisene har blitt kansellert siden mars.

Vanvittig press

Leder Astrid Bergmål i Virke reiseliv sier til TV 2 at det er synd at reiseoperatørene følte seg tvunget til å innstille alle reiser til og med 20. august.

– Vi vet at reiselivsarrangørene er vanvittig presset allerede. Det er utrolig tunge tider, de har ingen inntekter samtidig som de skal refundere store summer. Hvis de ikke får hjelp fra myndighetene, så vil det bli utrolig krevende for de, sier hun.

Virke-lederen sier de forventer regjeringen kommer med ytterligere tiltak.

– Vi forventer at når man ikke skal reise før 20. august, så kommer de med tiltak for å avhjelpe den likviditetssituasjonen den fører til og at de igjen ser på om de kan komme med en kompensasjonsordning for reisearrangører og sesongbedrifter, sier hun.