Oljearbeidere fraktes i stappfulle helikoptere

Den 10. april setter Judith Johansen seg til rette i helikopteret som skal ta henne ut på jobb i Nordsjøen.

– Jeg flyr ut fra Stavanger den dagen etter å ha kjørt alene i bil fra Bergen, fordi arbeidsgiver krever dette av smittevernhensyn, forteller Johansen.

På den drøyt fire timer lange bilturen fra Bergen får hun av smittevernhensyn ikke lov til å ha med noen andre passasjerer. Normalt flyr Johansen til Stavanger og flybussen, men dette får hun ikke lov til i disse korona-tider.

KRITISK: Renholdsoperatør Judith Johansen fløy ut til installasjonen Jotun A i et smekkfullt helikopter den 10. april. Foto: Privat

Ideelt for smittespedning

Vel fremme i Stavanger, i kledd den oransje redningsdrakten, setter hun seg godt til rette i Sikorsky-maskinen som tar av når alle setene er fylt opp av passasjerer.

På den 50 minutter lange flighten ut til Jotun A sitter 19 passasjerer i et helikopter som hverken har luftrenseanlegg eller trykk-kabin. Johansen tenker at dette er et ideelt sted for smittespredning.

– Jeg reagerer på at vi sitter så tett og mener dette er et brudd på arbeidsmiljøloven, og samtidig følger man ikke smitteveilederen for luftfarten, sier Johansen, som jobber som renholdsoperatør for ESS på oppdrag for operatøren Vår Energi.

Skulder mot skulder

Mens folk flest som reiser kollektivt til og fra jobb av smittevernhensyn må sitte i god avstand til hverandre, fraktes nordsjøarbeidere noen ganger i fullstappede helikoptre, sittende skulder mot skulder.

I busser, på tog og trikk er det klart merket slik at folk ikke skal sitte tett. Men i helikopteret som frakter folk til og fra jobb offshore, sitter flere så tett som det overhodet er mulig å sitte.

Dette har pågått siden Norge ble rammet av covid 19-pandemien. Selv etter at myndighetene sendt ut en smitteveileder i slutten av april, som klart fraråder å sitte tett sammen, har flere operatører likevel fortsatt å ignorere rådene.

TETTPAKKET: Så tett sitter passasjerer i et Sikorsky S92A, som er den helikoptertypen som frakter offshorearbeidere til og fra jobb. På vestre side en enkel seterad, på høyre side seks rader med dobbeltsete. Det 19. setet er vendt mot passasjerene og der fotografen som har tatt dette bildet sitter. Midt i bildet som er fra 2017, tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og til høyre på fremst rad Aker-sjef Øyvind Eriksen sammen med presse i helikopteret på vei til Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Den 28. april ble smitteveilederen for luftfarten presentert.

Her står det blant annet presisert at:

FHI anbefaler at det opprettholdes så stor avstand som mulig mellom passasjerer og mellom passasjerer og ansatte i kabinen. Ett tomt sete mellom hver passasjer gir tilstrekkelig avstand i flykabinen.

SMITTEVERNTILTAK: Av hensyn til smitteverntiltakene er den fremre delen av denne bussen stengt for å beskytte sjåføren mot smitte. Foto: TV 2

Flere selskaper bryter rådene

TV 2 vet at flere oljeselskaper frem til senest for få dager siden har fraktet passasjerer til og fra land i stappfulle helikoptere. Dette viser passasjerlistene som er unntatt offentlighet.

Det skal sies at Equinor og flere operatører allerede i mars satte begrensninger på antall passasjerer, og at det ofte ikke har vært flere enn maksimalt 12 passasjerer i kabinen. I disse tilfellene er det god avstand mellom passasjerene.

Titusenvis av offshorearbeidere fraktes til og fra jobb i helikopter og nå har det en stund murret blant både ansatte og interesseorganisasjoner.

TV 2 har en rekke kilder på at navngitte operatører ignorerer smittevernhensyn, både på turer ut og tilbake fra installasjoner.

TV 2 kjenner konkret til to andre operatørselskap som har fraktet mer enn 12 passasjerer, både inn og ut fra sokkelen, også etter at smitteveilelderen trådte i kraft. I flere tilfeller skal helikopteret ha vært smekkfullt.

TV 2 har så langt ikke lykkes i å få kommentarer fra selskapene.

Stappfull Equinor-flight

Fredag 15 mai. klokken 17.43 lander en Sikorsky S92A på Bergen lufthavn. Været er bra og flyturen fra oljeriggen Askepott i Nordsjøen har gått etter planen.

Etter omlag 40 minutter i luften taxer helikopteret med registrering LN-ONA inn mot terminalbygningen. Noen minutter senere, ikledd gule og sorte overlevingsdrakter, stiger passasjerene ut av helikopteret.

FLØY MED FULL KABIN: Det fremste helikopteret, et Sikorsky S92A merket LN-ONA, fløy fredag 15. mai 19 passasjerer i land på oppdrag for Equinor. Foto: Haakon Eliassen TV 2

I alt 19 passasjerer rusler over asfalten mot terminalbygget, glade for å være hjemme i god tid til 17. mai-feiring med familie.

Equinor forsvarer praksis

TV 2 har filmet hele ankomsten. Mens anbefalingene fra helsemyndighetene tilsier at det maksimalt bør være 12 passasjerer om bord for å sikre trygg avstand mellom passasjerene, kan TV 2 dokumentere at kabinen i dette helikopteret, som var chartret av Equinor, var stappfull med i alt 19 passasjerer.

– Mener Equinor at dette er forsvarlig og i tråd med smitteveilederen for luftfarten?

– Med de smittevernrestriksjonene som gjelder, så er det vår vurdering at det er forsvarlig og at passasjerer kan sitte sammen på returer etter offshoreopphold, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor.

Han presiserer at selskapet aldri har fløyet ut med flere enn 12 passasjerer i kabinen etter at smitteveilederen ble utgitt.

Eek forklarer at selskapet derimot inntil nå har aksepterer å fly tilbake til land med opptil 19 passasjerer som da sitter tett, uten munnbind, og gjerne kan oppholde seg i kabinen noen ganger i opp mot én time.

– Men vi etterstreber å ha maksimalt 12 passasjerer, men setter ingen maksgrense på retur da vi mener det er tilfredsstillende fordi de har vært i et forsvarlig miljø offshore en lengre periode, forklarer Eek.

FORSVARER PRAKSIS: pressetalsperson Morten Eek sier at Equinor ikke setter noen begrensninger på antall passasjerer på turer tilbake til land. Foto: TV 2

På de ulike installasjonene offshore er det slik at det stadig rulleres på personale, og i teorien kan én ansatt som kommer ut et par dager før andre returnerer, være en potensiell smittespreder.

Ansatte kan dermed bringe smitte med seg hjem, selv om de ikke var smittet før utreise.

Luftfartstilsynet uenig med Equinor

– Smittevernveilederen gjelder for all transport av passasjerer i helikopter, uavhengig av om det er inn eller ut fra installasjoner eller mellom installasjoner, sier fagdirektør Wenche E. Olsen i Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet er klar på hva som gjelder.

– Det står klart hvordan dette skal tolkes i smitteveilederen, det å sitte side ved side i et dobbeltsete vil ikke tilfredsstille det som er beskrevet i smitteveilederen, fastslår Olsen overfor TV 2.

RYKENDE UENIG: Luftfartstilsynet mener det ikke er akseptabelt å sitte skulder mot skulder i helikopterne, hverken på turer ut eller tilbake fra jobb offshore. Foto: TV 2

– Flere selskaper transporterer over 12 passasjerer, som da blir sittende for tett. Hva gjør dere med dette?

– Vi er ikke smittevernmyndighet, men vi har nå sendt en anmodning til operatørene om å forholde seg til smittevernreglene og smitteveilederen for luftfart som ble utgitt, forklarer Olsen.

– Uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabelt, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder for LO Helikopterutvalg.

Han studerer opptakene som TV 2 har gjort.

– Helsedirektoratet har kommet med en veiledning som sier helt klart hvilken avstand du skal ha for å begrense smittefare. Og vi forventer at oljeselskapene innretter seg etter dette, sier Solvorn Fjeldsbø.

Solvorn Fjeldsbø har fått mange bekymringsmeldinger fra ansatte som sier det er godt smittevern ved helikopterterminalene og ute på de ulike installasjonene, men ikke i helikopteret.

– Når du ser folk sitter som sild i tønne i et slikt helikopter, klarer du ikke å opprettholde et godt smittevern. Det skaper en uro blant ansatte, sier Solvorn Fjeldsbø til TV 2.

– Tråkker i salaten

– Vi mener Equinor med flere, tråkker i salaten når de mener det er forsvarlig å fly med flere enn 12 passasjerer, og opptil 19 i kabinen, sier Solvorn Fjeldsbø.

Han krever nå at paraplyorganisasjonen Norsk Olje og Gass sørger for at selskapene ivaretar minstekravene i direktoratets smitteveileder for luftfarten. Og han forventer at Luftfartstilsynet tar tak i saken.

– Operatørene bør umiddelbart gå tilbake til 12 passasjerer. Og en må ha én praksis som er lik for alle selskaper. Vi kan ikke fly fulle maskiner, vi må klare å opprettholde godt smittevern, også i helikopteret.

Helseministeren reagerer

Helseminister Bent Høie liker ikke det han hører om stappfulle helikoptre.

– Det er jo ikke bra. Jeg oppfordrer til at man følger rådene som vi har, slik at vi slipper å innføre flere regler og reguleringer i denne situasjonen, sier Bent Høie til TV 2.

Kjører bil fra Bodø til Stavanger

For å overholde smitteverntiltakene pålegges mange ansatte å opptre forsiktig og ta sine forholdsregler. Det bekrefter hovedverneombud i ESS, Jan Åge Olsvik.

SKEPTISK: Hovedverneombud i ESS, Jan Åge Olsvik og Judith Johansen er begge overrasket over at operatørene ikke har gjort som resten av samfunnet. Foto: TV 2

– Vi har kolleger som faktisk reiser langt, helt fra Bodø i egen bil til Stavanger for å overholde smittevernreglene. Så da er det helt utrolig at når man ankommer Sola, så dytter de 19 passasjerer inn i et og samme helikopter, sier Olsvik.

De to kollegaene forteller om bekymring for familiemedlemmer hjemme, og for å selv å bli smittet eller smitte andre. Flere har risikoutsatte familiemedlemmer hjemme. Også noen kolleger som jobber i Nordsjøen er i risikosonen.

Blant ansatte og miljøene snakkes det om at pengene rår og at dette handler om økonomi.

– Vi forsøker som ansatte selv å gjøre vårt beste, og derfor forstår jeg ikke at vi skal sitte som sild i tønne ombord i helikoptrene. Da føler jeg at det jeg gjør er forgjeves, sier Johansen.

Johansen sier hun føler seg trygg ute på jobb, hvor man har egne ansatte som hele tiden tørker av overflater, og hvor det er et klart fokus på smitteverntiltak og avstand mellom mennesker.

Forventer maks 12 passasjerer

På førstkommende fredag kjører Judith Johansen igjen ned til Stavanger for å fly ut på jobb.

– Jeg forventer at det da er maksimalt 12 passasjerer i kabinen. Det er ikke akseptabelt å sitte skulder med skulder med mennesker du ikke vet er smittefrie. Det gjør litt med den mentale helsen også, sier Johansen.

17. MAI: Judith Johansen markerte nasjonaldagen offshore. En uke tidligere forteller hun at hun fløy ut på jobb i en stappfull kabin sammen med 18 andre passasjer. Foto: Privat

At man ikke følger opp smitterådene mener hun også er paradoksalt, fordi det rammer ansatte og selskapene.

– Man kan risikere smittespredning og at arbeid må stoppes på grunn av mangel på kompetanse, sier renholdoperatøren til TV 2.

Helikopterselskapene svarer

TV 2 har kontaktet de to helikopterselskapene Bristow Norway og CHC Helikopter Service, som flyr offshorearbeidere til og fra land.

– TV 2 ønsker å vite hvorfor Bristow Norway selv ikke har begrenset adgang for flere enn 12 passasjerer på hver tur?

– Underveis i hele pandemiprosessen har vi som selskap gjort fortløpende vurderinger for å sikre at våre etablerte prosedyrer og tiltak implementert av oljeselskapene ivaretar smittevernet for våre ansatte og våre passasjerer på en tilfredsstillende og god måte. På bakgrunn av dette har vi akseptert å gjennomføre flyvninger med mer enn 12 passasjerer ombord, sier direktør Heidi Wullf Heimark i Bristow Norway.

– Vi har nå presisert at det skal være maksimalt 12 passasjerer inn og ut fra installasjoner, med virkning fra og med den 19 mai, sier Heidi Wullf Heimark.

– Hvorfor har ikke CHC Helikopter Service begrenset adgang for flere enn 12 passasjerer på hver tur?

– CHC har gjort en helhetsvurdering av tiltakene implementert av oljeselskapene. Tiltakene har vært omfattende og vi har kommet til at det har vært akseptabelt å avvikle flyvninger med flere enn 12 passasjerer, sier Per André Rykhus, adm. dir i CHC Helikopter Service.

Han sier det har vært uklart om selskapet skal forholde seg til veilederen som en anbefaling eller et krav.

– Dette har nå Luftfartstilsynet avklart, og vi har implementert en begrensning på 12 passasjerer på alle våre flygninger, forsikrer Rykhus.

Hverken helikopterselskapet CHC eller Bristow Norway kan svare på hvordan det er mulig å akseptere at personer som sitter tett, side ved side, i et helikopter er forsvarlig.

Begge selskapene garanterer at inntil videre så vil de sørge for at maksantallet er 12 passasjerer i kabinen.

– Vi er veldig negative

– Det var en grunn til at man måtte innføre en smitteveileder. Vi er derfor veldig negative til at den i flere tilfeller er blitt ignorert. Det er en selvfølge at man følger smitteveilederen, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst til TV 2.

Forbundslederen forteller at SAFE, fagforbundet for ansatte i energisektoren til lands som til havs, har fått henvendelser fra flere medlemmer.

– Vi har fått bekymringsmeldinger fra medlemmer som forteller at de blir stuet inn i helikoptre, noe som skaper stor usikkerhet for om man tar med seg smitte ut eller blir smittet selv, forteller Rysst.