USAs president Donald Trump mener Verdens helseorganisasjon (WHO) i sin kamp mot koronaviruset burde ha gjort som Gro Harlem Brundtland da hun ledet WHO.

– Mange liv kunne vært spart om du hadde fulgt doktor Brundtlands eksempel, skriver presidenten i et brev til WHO-sjef Tedros Ghebreyesus, som er omtalt av Aftenposten og VG.

Roser Gro

Presidenten viser til hvordan Brundtland, som ledet WHO fra 1998 til 2003, håndterte sars-utbruddet i 2003 og frarådet reiser til utbruddsområdet i Kina.

– Hun nølte heler ikke med å kritisere Kina for å sette den globale folkehelsen i fare ved å prøve å dekke over utbruddet gjennom deres vanlige lærebok med å pågripe varslere og sensurere mediene, skriver Trump.

Trump mener WHO er en marionett for Kina. Han legger store deler av ansvaret for det han mener er WHOs feilsteg, på Ghebreyesus selv. Trump truer samtidig med å fryse USAs støtte til organisasjonen permanent.

– Trenger WHO

Gro Harlem Brundtland var generaldirektør i WHO fra 1998 til 2003. Tirsdag ettermiddag kom hun med en uttalelse i forbindelse med Trumps brev til WHO.

Brundtland viser til sin kommentar av 15. april da USA varslet sin midlertidige frys av amerikanske overføringer til WHO:

– Det siste vi trenger nå er å angripe WHO. Dette betyr at man svekker vår helt sentrale felles globale institusjon. WHO har både de nødvendige erfaringer og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon og samtidig bistå alle land med å få bukt med den pågående coronakrisen, uttaler Brundtland.

– WHO er også sentral når det gjelder å forebygge nye kriser som denne, og gjøre oss alle bedre forberedt til å takle de utfordringer som en globalisert verden stiller oss overfor, uttaler Gro Harlem Brundtland til NTB via sin rådgiver Jon Mørland.