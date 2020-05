Her er Ronaldo tilbake på treningsanlegget – seriestart tidligst 14. juni

Juventus-stjernen Ronaldo, kåret til verdens beste fotballspiller fem ganger, ankom tirsdag Torino-klubbens treningsanlegg for å gjennomgå medisinske tester.

35-åringen kjørte selv inn på klubbens treningsanlegg i en bil med sotede vinduer. Der ble han møtt med beskjeden om at datoen for restart av kampaktiviteten i Serie A er flyttet.

Den italienske ligaen og fotballforbundet i Italia har den siste tiden operert med 13. juni som første kampdag etter koronapausen. Som følge av at myndighetene nå har forbudt alle idrettsaktiviteter fram til 14. juni, må denne datoen skyves minst én dag.

Garantier

Det italienske fotballforbundet har derfor besluttet at alle turneringer, inkludert Serie A, foreløpig er utsatt til 14. juni. I en uttalelse heter det videre at utsettelsen kommer i «påvente av ytterligere beslutninger fra myndighetene».

Statsminister Giuseppe Conte sa så sent som lørdag at han vil ha «flere garantier» før det kan gis grønt lys for restart av toppfotballen.

Et møte mellom Conte og fotballtoppene i Italia er planlagt i nærmeste framtid. Det skal forhåpentligvis gi ytterligere avklaringer.

Uansett må Cristiano Ronaldo og de øvrige Serie A-profilene smøre seg med tålmodighet inntil videre. Trøsten er at det er åpnet for trening i grupper.

Isolert

Portugiseren har vært isolert de siste to ukene etter at han returnerte til Italia. Mens koronaviruset har herjet, har 35-åringen oppholdt seg med familien på atlanterhavsøya Madeira der Ronaldo er født og oppvokst.

Sist han så lagkameratene i Juventus var da Milan ble slått 2–0 i Serie A 8. mars. Deretter reiste han til Portugal, der han også skulle besøke sin syke mor.

9. mars ble toppfotballen i Italia satt på pause som følge av virussituasjonen. Juventus topper tabellen, men har bare ett poengs forsprang til tabelltoer Lazio.

