«Side om side»-profil skal bli mamma

Det bekrefter hun i en melding til God kveld Norge.

– Vi gleder oss enormt, skriver hun.

«Side om side»-skuespilleren fra Ålesund er kjæreste med musikeren Theodor Ikonomou (31). Etter det God kveld Norge erfarer har paret vært sammen siden 2010 og dette er deres første barn.

Marø er utdannet ved Teaterhøgskolen i Oslo (KhiO). Etter teaterhøgskolen har hun vært tilknyttet Trøndelag Teater, hvor hun har medvirket i en rekke produksjoner.

De fleste drar kanskje kjennskap til henne fra NRK-suksessen «Side om side» med skuespillerkollegaer som Pernille Sørensen, Jon Almaas, Vidar Magnussen og Tore Sagen.

Der spiller hun rollen som Silje Helgesen, assistenten til Jon Almås-karakteren Christian Kopperud i tre sesonger.

På TV har hun også medvirket i serien «Heimebane» på NRK.

Utsetter ny sesong

Det kan se ut som at TV-seerne muligens må vente til 2021 for et gjensyn med «Silje» og resten av nabolaget. I april meldte NRK at sesong 8 av «Side om side» utsettes på ubestemt tid grunnet koronaepidemien.

– De gjeldende smitteverntiltakene gjør det umulig å forsvare en slik produksjon. Dugnaden vi alle må delta på nå, gjør at serien vår må utsettes på ubestemt tid, sa Sigmund Falch, prosjektleder for serien til NRK.

Komiserien har gått på NRK hver høst siden 2013.

– Selv om dette selvfølgelig er veldig trist både for oss og fansen, så tror vi alle forstår at det viktigste akkurat nå er at vi forholder oss til de gjeldende anbefalinger og regler fra helsemyndighetene, sa Falch i april.