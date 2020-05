Tromsø har fått ny trener

Gaute Helstrup (44) tar over etter Simo Valakari.

Tromsø har ansatt Gaute Helstrup som ny hovedtrener. Det melder klubben selv i en pressemelding tirsdag.

Helstrup kommer fra jobben som trener for HamKam, og har tidligere trent Tromsdalen fra 2011 til 2018. TIL opplyser at de er blitt enige med HamKam om at Helstrup kan fristilles fra kontrakten med divisjonskollegaen.

Det var i slutten av april at Tromsø tok kontakt med Hamar-laget og fikk grønt lys til å snakke med Helstrup. I forrige uke pågikk det samtaler mellom treneren og Tromsø.

Torsdag leverte han sin oppsigelse til Hamar-klubben, skriver NTB.

Tromsø rykket ned fra Eliteserien i fjor, og i april fikk trener Simo Valakari sparken.

– Etter korona-utbruddet har partene hatt noe ulike syn på veien videre for klubben. På denne bakgrunn er de blitt enige om at arbeidsforholdet skal opphøre, het det i pressemeldingen den gang.