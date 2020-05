Sønnen fikk sjokk da han fikk dette bildet fra faren

En rask tur på butikken endte med milliongevinst for en heldig mann fra Bergen.

Hver dag trykker mange nordmenn på Røde-Kors knappen når de panter flasker på butikken. Det er derimot ikke hver dag noen vinner den største pengepremien.

Mandag ettermiddag skulle en mann i 60-årene en rask tur innom Rema-butikken i Bergen for å kjøpe egg og brød til sin svigerfar.

Med seg hadde han en pose med tomflasker etter 17. mai-feiringen.

– Jeg pleier alltid å trykke på Røde Kors-knappen. Jeg har faktisk vunnet både 50 og 100 kroner før, men jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle vinne mer enn det, sier mannen som ønsker å være anonym.

83 MILLIONÆRER: 83 personer har blitt pantemillionær ved å trykke på denne knappen. Foto: Katrine Lunke

Mange nuller

Ut av maskinen kom en ekstra lang lapp, og mannen kunne se at det var en gevinst med mange nuller.

– Det var litt dårlig lys ved automaten, så jeg trodde først at det sto 100 000 kroner. Det er jo mye penger det også, så jeg ble både glad og overrasket, sier mannen til TV 2.

Det var først da han kom bort til hyllene med egg, at det var godt nok lys til at han skjønte hva han hadde vunnet.

– Plutselig klarte jeg å lese hva som faktisk sto der, og jeg skjønte at jeg hadde vunnet én million kroner. Det er jo helt utrolig. Jeg som ikke føler meg som en med vinnerlykke.

Sendte bilde på snapchat

Mannen i 60-årene er ikke den første i familien som har vært vunnet penger i pantelotteriet.

– En av sønnene mine vant tusen kroner i lotteriet før jul. Da han skulle fortelle meg om det, sendte han bare et bilde på Snapchat av pantelappen, sier bergenseren.

Da han selv vant, valgte han derfor å fortelle sønnen på samme måte, gjennom en snap.

– Jeg synes det var moro å gjøre det samme tilbake. Men min gevinst var en god del større, da, sier pantemillionæren.

Sønnen ringte faren etter kort tid og var rimelig sjokkert.

– Han klarte ikke å si så mye, han var nok ganske satt ut, sier mannen.

Også kona fikk sjokk når hun fikk høre hvor mye mannen hadde vunnet i Pantelotteriet.

– Hun måtte lese lappen et par ganger før hun skjønte hva som hadde skjedd. Da ble det jubel i stua, forteller mannen, som er pantemillionær nummer 83.

Kjøpmannen

Kjøpmann Preben Madsen på Rema 1000 Wergeland i Bergen er glad for å få en pantemillionær i butikken sin.

– Det var jo superhyggelig, og kjempeartig at en av våre kunder vinner. Det virker som kundene synes lotteriet er veldig positivt, og en fin og spennende måte å støtte Røde Kors her lokalt i Bergen, sier Madsen.

KJEMPEARTIG: Både kjøpmannen og Røde Kors-lederen synes det var kjempeartig at en mann i Bergen vant milliongevinsten. Foto: Rema 1000

Tirsdag var Dag Vasenden, leder i Fana Røde Kors i Hordaland, innom kjøpmann Preben Madsen for å markere den nye toppgevinsten.

– Gratulerer til den nye pantemillionæren og tusen takk til alle dere som støtter oss lokalt med panten sin. Dere legger grunnlag for at Røde Kors kan gjøre mere for flere, som er spesielt viktig i den utfordrende situasjonen vi alle er i nå, sier Vasenden.

Røde Kors har i tillegg til sine vanlige aktiviteter satt i gang en rekke koronarelaterte aktiviteter. De har blant annet hjulpet med mottak av passasjerer som lander på Flesland og hjelper til med pasienttransport for Helse Bergen.

– For å gjennomføre disse aktivitetene trenger vi frivillige, opplæring og utstyr. Alt koster, og Pantelotteriet gir oss inntekter rett i kassen her lokalt, sier Røde Kors-lederen.

Drømmer om feriebolig

Akkurat hva millionen skal brukes til er ikke helt klart. Mannen skal snart gå av med pensjon, og kan nå glede seg over en litt mer romslig økonomi.

Han og kona har også lenge snakket om å kjøpe seg en feriebolig i syden.

– Nå er drømmen om et eget sted i varmere strøk litt mer oppnåelig, sier den heldige vinneren.