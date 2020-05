Volkswagen er helt i innspurten med en av sine største satsinger noensinne. Det handler om en rekke nye elbiler og startskuddet går i sommer, med lanseringen av modellen ID.3.

Flere tusen nordmenn har allerede reservert bilen, en stor del av "First Edition"-eksemplarene er tildelt det norske markedet.

I et presssemøte i dag avslørte Ulf Tore Hekneby hos importøren Møller Mobility Group for første gang prisen på bilen.

Den norske importøren har tidligere antydet startpris på "under 330.000 kroner" på ID.3. Siden den gang har vi fått både korona-krise og et kraftig fall i kronekursen. Derfor var det nok grunn til å frykte en betydelig prisøkning for Volkswagens elbil.

Produksjonen av ID.3 er i gang på fabrikken i Tyskland. Men bilene som skal til Norge skal ikke være bygget ennå. Foto: Scanpix.

Under 355.000 kroner

– Dette kunne gitt et prisøkning på rundt 15 prosent, men vi har hatt tett dialog med fabrikken og påvirket det vi har kunnet. Derfor har vi endt betydelig under dette, forteller Hekneby.

Helt nøyaktig pris er ennå ikke klar, men det importøren nå går ut med er at startprisen på ID.3 1st skal være "under 355.000 kroner".

Plus-utgaven får startpris på under 405.000 kroner, mens toppmodellen 1st Max skal koste under 455.000 kroner. Alle disse prisene inkluderer frakt og levering i Oslo.

Denne kan sørge for en elbil-revolusjon

VW går for et minimalistisk interiør i denne bilen. Den innvendige plassen skal være svært god.

Inntil 550 kilometer rekkevidde

ID.3 1st er basert på modellen som heter ID.3 Pro. Denne har en rekkevidde på inntil 420 kilometer. Senere kommer ID.3 Pure med rekkevidde på inntil 330 kilometer. Dessuten ID.3 Pro S, med rekkevidde på inntil 550 kilometer.

Bilen har bakhjulstrekk. En omfattende utstyrspakke er standard her. På dette området har den norske importøren hatt en viktig rolle underveis. Norge blir et stort marked for ID.3, særlig i starten. Dermed skal også innspill fra Norge ha veid tungt her.

Én ting kan gjøre elbilene billigere de neste årene

ID.3 er første bil ut i en omfattende elektrisk satsing fra Volkswagen. En rekke nye modeller er på vei de neste årene.

Skal komme i sommer

Selve forhåndssalget av bilen starter 17. juni, da skal også helt nøyaktige priser være klare.

Importøren forsikrer at alle som bestiller ID.3 1st skal få bil i løpet av 2020.

De første kundeleveringene er estimert til sommeren. Det betyr at det altså ikke er veldig lenge til vi får se de aller første eksemplarene av bilen på norske veier.

