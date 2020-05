Kjønnsopereres til høsten

Modell og influenseren Emma Ellingsen (18), kjent fra TV-programmet «Født i feil kropp» og «Generasjon Z», har siden en alder av 12 år ventet på en korrigerende kjønnsoperasjon.

Da Ellingsen ble myndig fikk hun skrevet seg på venteliste. Likevel har det lenge vært usikkert når operasjonen vil gjennomføres.

Nå bekrefter hun ovenfor God kveld Norge at operasjonen er lagt allerede til høsten.

– Nå synes jeg det bare er veldig bra at det nærmere seg, skriver Ellingsen til God kveld Norge.

Bekymret for koronaviruset

Operasjonen, som kan ha en venteliste på opp til to år, har vært en drøm for influenseren så lenge hun fikk vite om muligheten.

Koronaviruset har rammet flere sykehus i form av reduserte timer og flere forhåndsregler tatt i betraktning. På grunn av dette har det vært fryktet at operasjonen til 18-åringen ville utsettes enda mer.

– Vi håper operasjonen går som planlagt til høsten. Vi har foreløpig ikke hørt noe annet, eller fått noen indikasjoner på at den utsettes, sier mamma Tina Ellingsen til God kveld Norge.

Moren deler at de enda ikke har fått en dato for operasjonen, men at Emma holder seg ved godt mot.

– Det går fint med ventingen nå som jeg kan se operasjonen komme. Jeg har fine dager som det er, sier influenseren.

Stjerneskudd

Den 18 år gamle jenta fra Tønsberg begynte tidlig på pubertet-utsettende tabletter som stoppet opp produksjonen av testosteron. Da hun var 16 år startet hun på kvinnelige hormontilskudd.

Gjennom sosiale medier markerte hun seg tidlig som et forbilde og deler nå åpent og ærlig om livet som født i feil kropp med sine nærmere 600.000 følgere på Instagram, og over 400.000 abonnenter på YouTube.

Ellingsen har også frontet ulike kommersielle kampanjer og er signert under modellbyrået Heartbreak Management.