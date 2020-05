Jente funnet i hekk søndag kveld – ingen tegn til straffbar handling

Politiet i Sør-Øst mener det er ingenting som tyder på at jenta som ble funnet i hekken søndag kveld, skal ha blitt utsatt for noe straffbart.

Søndag kveld fikk Sør-Øst politidistrikt inn en melding om en beruset mindreårig jente som ble funnet utenfor matbutikken Spar i Skjelsvik i Porsgrunn.

Tirsdag skriver politiet i en pressemelding at det er lite trolig at jenta har vært utsatt for en straffbar handling.

– Vi mener å ha god oversikt over jentas bevegelser i tiden før hun ble funnet, og det er ingenting som tyder på at hun har vært utsatt for noe straffbart.

Mandag ba politiet vitner om å melde seg i håp om å få kartlagt hendelsesforløpet.

– Siden i går har vi gjennomført flere avhør, og vært i kontakt med mange vitner, sier politiadvokat Lise Dalhaug.

Politiet gjennomførte flere undersøkelser på stedet hvor jenta ble funnet de siste dagene. Med hjelp fra Kripos ble det gjort søk med hun etter eventuelle spor.

AVSPERRET: Mandag sperret politiet av området hvor jenta ble funnet. Foto: Theo Aasland Valen

Dalhaug sier i pressemeldingen at på grunn av jentas alder og tilstand var det viktig å kunne utelukke at noe hadde skjedd med henne.

– Jenta har blitt ivaretatt av sin familie, sier hun.