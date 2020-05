Ingvild (19): – Digital blotting er omtrent like vanlig som å puste

Tirsdag kom det frem i en ny undersøkelse fra Medietilsynet at nesten halvparten av norske ungdommer i alderen 13-18 år har mottatt nakenbilder, og blitt utsatt digital blotting.

2018 ungdommer har svart på undersøkelsen, og samtlige fylker er representert.

Flesteparten oppgir at de får tilsendt bildene av ukjente personer på nettet.

Medietilsynets undersøkelse viser også at rundt halvparten (46 prosent) av de unge er blitt bedt om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv. Av disse fikk 40 prosent spørsmålet fra en ukjent på nett.

Menn i alle aldre

En av de som har blitt utsatt for digital blotting er 19 år gamle Ingvild Sørum.

– I de fleste tilfellene har det vært gutter som har funnet navnet eller nummeret mitt via andre plattformer, som for eksempel datingappen hot or not, Instagram og Facebook, og brukt det for å legge meg til på Snapchat. Så har de rett og slett bare sendt masse nakenbilder i håp om å få noe i retur, sier 19-åringen.

De som har tatt kontakt har vært gutter og menn i alle aldre, forteller Sørum.

– Noen har vært helt opp i rundt 50 år, men de fleste er mellom 25 og 40, sier hun.

Anmeldte mann

I ett av tilfellene gikk den digitale blottingen så langt at hun valgte å anmelde vedkommende til politiet. Etterforskning viste at Sørum langt fra var å alene om å bli plaget av denne mannen.

– Mannen ble rett og slett tent av å blotte seg, og brydde seg ikke om at vi ikke likte det, sier 19-åringen.

I oktober i fjor ble mannen dømt til 60 dagers fengsel. Ifølge VG ble 30 av disse betinget for åtte overtredelser av straffelovens paragraf 298, som omhandler seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke. Mannen er også dømt for lignende forhold i Sverige.

– Motbydelig

Ingvild er imidlertid ikke overrasket over omfanget av Medietilsynets undersøkelse.

– I vår aldersgruppe er digital blotting omtrent like vanlig som det er å puste. Vi lever i et samfunn der kropp er i et enormt fokus. Jeg tror de fleste blotterne bruker blottingen som et middel for å få positive komplimenter på egen kropp, og at de egentlig ikke ønsker noe mer enn det. Men uansett formål, så er det like motbydelig og irriterende.

– Aldri vært greit

Politioverbetjent Hanne Andreassen i Kripos forteller til TV 2 at de ser alvorlig på tallene som kommer frem i den ferske undersøkelsen.

– Særlig til disse ukjente som sender bilder. Det er kanskje en økt risiko knyttet til dette, fordi vi vet ikke hvilken hensikt de har og hvor disse bildene havner.

TA KONTAKT: Hanne Andreassen i Kripos oppfordrer ungdom til å ta kontakt dersom de opplever digital blotting. Foto: Terje Pedersen

Kripos er svært opptatt av å formidle at slik oppførsel ikke er greit.

– Å sende nakenbilder til noen som ikke er samtykket til det har aldri vært greit.

– Urovekkende

Andreassen oppfordrer derfor folk som opplever å bli utsatt for digital blotting eller få forespørsler om å sende nakenbilder om å ta kontakt med politiet.

– Hvis du sender nakenbilder til noen under 16, så kan man risikere bot eller fengsel inntil et år. Det er ikke sånn at alle saker ender med en straffereaksjon, men det kan likevel være viktig for politiet å ha den informasjonen, sier hun.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener tallene som kommer frem i undersøkelsen er urovekkende.

REAGERER: Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener undersøkelsen til Medietilsynet er urovekkende. Foto: Åserud, Lise

– Over 40 prosent av 13-18-åringer i Norge har mottatt eller blitt bedt om å sende nakenbilder. Det bør få oss til å våkne opp. Dette er en samfunnsutvikling som ombudet ved flere anledninger har uttrykt bekymring for, sier Bjurstrøm til TV 2.

Likestillingsombudet sier at de flere ganger har rapportert til FNs kvinnekomite om at de ser en trend i retning av økende grad av seksualisering av stadig yngre barn og unge.

– Dette har hittil særlig rammet jenter, men det er en alvorlig situasjon uavhengig av kjønn, sier Bjurstrøm.