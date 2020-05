Spillerne kom når de ville og trente 2-3 ganger i uken. Så ansatte klubben en tysker

Storkamp fredag: Se Vikingur-NSI kl. 19.55

Det kokte voldsomt i sluttminuttene i oppgjøret mellom TB og KI Klaksvik i helgen. Åtte minutter på overtid falt avgjørelsen. Straffescoringen til Jóannes Bjartalid var tung å svelge for hjemmelagets trener Michael Lundsgaard Winter. Etter kampen fikk han rødt kort.

– Jeg sa til dommeren at han ikke kunne være bekjent av at alt gikk KIs vei. Jeg kommenterte ikke straffesparket, for jeg så på spillernes reaksjoner at det var greit nok. Men jeg var litt frustrert over at målvakten vår ble sparket i hodet like før. Motspilleren fikk kun gult kort. Jeg synes han skulle beskyttet spilleren vår litt bedre. Kanskje dommeren hadde litt for mye respekt for motstanderens trener og lag, sier han.

Ifølge Winter var ikke dommeren spesielt interessert i å prate med ham.

– Han sa «jeg gidder ikke snakke med deg. Gå vekk.» Da sa jeg: «Som trener får jeg kritikk når jeg taper kamper. Som dommer må du også høre på min mening». Da snudde han seg og ga meg rødt kort. Det var urutinert av meg, men det var i kampens hete, sier Winter.

Dommer Eiler Rasmussen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Møller kom til TB før inneværende sesong. Tyskeren hadde vært innom en rekke danske klubber før han reiste til Færøyene. Han ble overrasket over det som møtte ham.

– Jeg var overrasket over at spillerne bestemte at de bare skulle trene 2-3 ganger i uken, og at de kunne komme når de ville. I starten måtte spillerne venne seg til at treneren og klubben bestemte. De måtte venne seg til at vi skulle trene 8-9 ganger. Vi har innført morgentrening, og alle skal komme på trening selv om de er skadet. Nå merker spillerne at det er mer struktur, og de opplever også at det er artig å være «profesjonell» fotballspiller. Ting spiller litt bedre enn før. De er i bedre form og er bedre forberedt. Vi sa farvel til noen spillere som ikke var gode nok for laget, og vi hentet inn noen unge spillere som gjerne vil frem i verden. Men det tar litt tid, sier han.

Møller forteller at det er en vanskelig balansegang mellom å stille krav til spillerne og å sveise laget sammen. Tvørøyri er ikke verdens største sted. Møller trenger alle spillerne han har.

– Det skal også være gøy på trening. Vi har lagt vekt på treningsleir og teambuilding. Spillerne har vært sammen på byen. Vi skal være et lag utenfor banen, og vi skal ha det godt i hverandres selskap. Øyen er ikke så stor. Vil man vekk herfra må man ta ferge i to timer. Det er ikke så lett å være fanget på øyen. Man skal jo trives, sier han.

Nå venter bortekamp mot EB/Streymur, et 50/50-oppgjør ifølge Møller. Kampen mot KI gir håp om at sesongens første seier nærmer seg.

– Jeg er stolt av prestasjonen. Vi var ikke underlegne verken fysisk eller taktisk. Nå skal vi bare ha tre poeng, sier han.