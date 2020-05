Manshaus vurderes som tilregnelig

Philip Manshaus (22), tiltalt for drap og terrorhandling, blir forsatt vurdert som tilregnelig av sakkyndige.

I retten tirsdag mener de sakkyndige at Philip Manshaus vil være i en høy risikiogruppe for fremtidig vold, uten restriktive tiltak. Derfor står de sakkyndige ved konklusjonen om at han fremdeles vurderes som tilregnelig.

Det melder NRK.

Manshaus er tiltalt for drap og terrorhandling. 10. august i fjor drepte han sin stesøster Johanne Ihle-Hansen (17), før han dro til Al-Noor moskeen hvor formålet var å drepe så mange muslimer som mulig, ifølge tiltalen. Han har sittet varetektsfengslet siden da.

Manshaus erkjenner å ha begått handlingene han er tiltalt for, men mener likevel ikke at han skal straffes.

Forsvareren han Unni Fries har tidligere sagt til TV 2 at han mener dette var noe han måtte gjøre.

– Det var en form for nødrettshandling, sa Fries.

I retten har han forklart at han ønsket å filme angrepet på Al-Noor moskeen, men dette lyktes han ikke med.